De Vegan Streaker stichtte brand bij een eendenslachterij en moet daarvoor 15 maanden de cel in

Dierenactivist Peter Janssen (35) uit Vught, beter bekend als de Vegan Streaker, is maandag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een celstraf van 25 maanden voor het het stichten van brand bij een eendenslachterij in Ermelo. Van de straf is tien maanden voorwaardelijk. Dit betekent dat hij 15 maanden de cel in moet.

Op 28 mei gingen bij de eendenslachterij drie trailers en een vrachtwagen in vlammen op, een weeghok raakte beschadigd. Zes huizen in de buurt moesten worden ontruimd.

Met de brandstichting bracht Janssen de bewoners volgens de rechtbank 'ernstig in gevaar aangezien een brand zich snel en onbeheerst kan ontwikkelen'. "De rookontwikkeling alleen al kan levensbedreigend zijn. Dat bij deze brand geen slachtoffers zijn gevallen is niet aan de man te danken."

Janssen meldde zich na de brand bij de politie en verklaarde dat de brandstichting was bedoeld als statement tegen het slachten van eenden. Hij zegt pacifist te zijn en te staan voor gelijke rechten voor mens en dier.

De rechtbank legt tien maanden cel voorwaardelijk op met een proeftijd van drie jaar. Een stok achter de deur om te voorkomen dat de verdachte opnieuw in de fout gaat. Ook moet Janssen een schadevergoeding van ruim vijfduizend euro betalen aan de eendenslachterij. Het Openbaar Ministerie eiste eerder dertig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Het OM zei eerder dat Janssen voor eigen rechter speelde. "Janssen creëert chaos, laat het recht van de sterkste prevaleren en zaait angst. Hij zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat", aldus de officier van justitie.

Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat Janssen doelbewust personen of dieren in gevaar wil brengen. Maar hij aarzelt volgens de rechter niet om materiële schade te veroorzaken om zijn doelen te bereiken. "Hierbij lijkt hij zich onvoldoende bewust van bijkomende risico's voor de omgeving en de impact op slachtoffers."

