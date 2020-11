Twee mannen (21 en 25) aangehouden in onderzoek naar pillenfabriek in Nistelrode

De gevonden poeder mdma (foto: politie). vergroot

In een onderzoek naar een pillenfabriek in Nistelrode heeft de politie maandag in alle vroegte twee mannen van 21 en 25 jaar aangehouden. In juni werden in een loods aan de Grote Heide ruim honderd kilo MDMA, de werkzame stof in xtc, een tabletteermachine en vuurwapens gevonden. De nu aangehouden mannen komen allebei uit Vlijmen. Ze werden thuis aangehouden.

De twee worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het drugslab. De politie doorzocht de huizen van de verdachten en keek voor het onderzoek ook rond in een loods van een bedrijf in Den Bosch. Bij de doorzoekingen werd een aantal druggerelateerde spullen gevonden en in beslag genomen.

Eerder aangehouden man zit nog vast

In de drugsloods aan de Grote Heide was tijdens de inval in juni een 52-jarige man uit Vlijmen aanwezig. Hij werd toen aangehouden en zit nog steeds vast. In zijn huis werden twee vuurwapens met munitie en een stroomstootwapen gevonden.

