Burgemeester maakt zich op voor zijn afscheid, want Haaren hoort binnenkort bij Oisterwijk

“Hoe minder rimpels in de vijver, hoe meer dat ik vind dat mijn opdracht geslaagd is”, vertelt Haarense burgemeester Yves de Boer. Zijn taak zit er aan het einde van het jaar op. De gemeente wordt opgeheven en de dorpen worden verdeeld over vier andere gemeenten. De gemeentes Boxtel, Vught en Oisterwijk maken zich op voor gemeenteraadsverkiezingen woensdag.

Biezenmortel komt bij Tilburg. Dat is de enige gemeente die geen nieuwe verkiezingen heeft uitgeschreven, vanwege het kleine aantal inwoners dat Biezenmortel heeft ten opzichte van Tilburg. Er is daar alleen een grenscorrectie. Bij de rest van de gemeentes wordt wel gestemd. Esch gaat bij Boxtel, Helvoirt bij Vught en Haaren bij Oisterwijk. De samenvoegingen zijn noodzakelijk volgens De Boer. "Mensen zullen merken dat op die manier de gemeente nog professioneler met de beleidsterreinen om kan gaan. Voor gemeenten die klein zijn is het ingewikkelder om al die taken op te nemen."

De laatste loodjes

Yves de Boer werd in februari vorig jaar waarnemend burgemeester in Haaren. Hij had de taak de dorpen zo goed mogelijk achter te laten voor ze bij hun nieuwe gemeente betrokken worden. Wat nu nog rest zijn de laatste loodjes.

"We proberen alles wat met vuilnis ophalen te maken heeft te regelen en ondertussen worden de straten nog steeds opgeknapt. Maar denk ook aan onze archieven, die worden nu gedigitaliseerd en in vieren gesplitst." Daarnaast heeft De Boer ook gesprekken met de veiligheidsregio's omdat niet alle dorpen straks nog onder dezelfde regio vallen.

Ook voor sommige inwoners is het hard werken, maar dan vooral om de juiste keuze te maken. Verkiezingen in een nieuwe gemeente, betekent namelijk ook dat er gestemd kan worden op andere lokale partijen. Dat maakt de keuze voor sommigen best lastig. "Het is een heel gepuzzel", zucht een Haarenaar. Een vrouw sluit zich daarbij aan. "De dingen die ik belangrijk vind verschillen nogal. Bij de ene partij vind je dit en bij de andere partij vind je dat."

Coronaproof stemmen

Het stemmen verloopt natuurlijk coronaproof. Het ministerie stelde eisen waaraan moet worden voldaan om de verkiezingen veilig te laten verlopen. In Oisterwijk werd zo'n stemlokaal al uitgetest. Inwoners van de gemeente Vught kunnen terecht in een drive-in, waar veilig vanuit de auto gestemd kan worden.

De verkiezingen zijn vervroegd en dus ligt de keuze niet voor vier, maar voor vijf en een half jaar vast. "Het kan, het mag en doe het dan ook. Ik hoop ook natuurlijk dat de mensen in de ontvangende gemeente ook gaan", moedigt De Boer inwoners aan.

Afscheid onduidelijk

Als de klok op 31 december twaalf uur slaat, gaat niet alleen een nieuw jaar in, maar is ook de herindeling een feit. De restricties door de crisis maken een afscheid alleen lastig. "De grootste zorg is dat zo’n gemeente verdwijnt en dat het verhaal als een nachtkaars uitgaat", legt De Boer uit. "Afhankelijk van de situatie beslissen we straks hoe we toch gedenkwaardig afscheid kunnen nemen." Een feest zit er dus niet in, maar een boek of film behoren wel tot de opties.

