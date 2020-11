Luchtbuks Ria (100) op pad met Gordon: 'Volhouden en plezier maken'

In Brabant zijn er maar weinig mensen die luchtbuks Ria niet kennen. Maar de 100-jarige Tilburgse heeft nu ook de harten van mensen in de rest van het land gestolen. Ria werd door Gordon gevolgd voor het nieuwe tv-programma '100 jaar jong'.

Gordon bezoekt haar in haar appartement. "De eerste drie schoten gaan niet hé. Die hebben ze helemaal verkeerd afgesteld. Ze moeten geld verdienen", zegt Ria als kenner over de schiettenten. "Maar ik ga niet weg, voordat ik raak schiet."

Gezond

"Ik had nooit verwacht dat ik honderd zou worden en ook niet dat ik ze dan nog zo bij elkaar zou hebben", vertelt ze over haar gezondheid. In het SBS6-programma vertelt ze ook over haar jeugd en over het gebrek aan een liefdesleven en intimiteit.