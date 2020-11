Olijfboompjes gejat bij cafetaria in Oss: 'Die kun je hier niet afhalen'

Geen olijfboom meer te bekennen in de plantenbak (foto: Roy Jordaans) vergroot

Het was even raar opkijken bij cafetaria De Heihoek in Oss: de plantenbakken die voor de winkel staan, zijn leeggeroofd. Iemand heeft de olijfboompjes meegenomen die er stonden. “We doen wel aan afhalen, maar die boompjes horen niet bij ons assortiment.”

Janneke Bosch Geschreven door

Eigenaar Roy Jordaans wist niet wat hij zag: “Ik kwam aan bij de zaak en zag allemaal aarde op de grond liggen voor de plantenbakken. Ik dacht eerst dat iemand er vuurwerk had afgestoken of zo.”

Camerabeelden

Maar dat bleek niet het geval, toen hij de beelden van een bewakingscamera terugkeek. Daarop is te zien hoe iemand aan komt fietsen en de boompjes uit de plantenbakken trekt, in een tas stopt en er weer vandoor gaat. “Tja, hij had ze thuis nodig, denk ik”, klinkt het droogjes.

Toch is het een opmerkelijke diefstal. Roy heeft het filmpje op de Facebookpagina van De Heihoek gezet. “Graag zouden we de boompjes terug willen en u doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde tuincentrum”, schreef hij erbij. Roy hoopt dat iemand de dief misschien herkent. “Ik vind het wel heel apart. Die boompjes kosten misschien een tientje per stuk. Maar het gebeurt blijkbaar. Er komen wel weer nieuwe boompjes in.”

De bewakingsbeelden die het cafetaria op Facebook heeft gezet:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.