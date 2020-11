Jaar na racistische spreekkoren bij FC Den Bosch: 'Te vroeg voor borstklopperij'

Mendes Moreira haalt zijn gram bij de Bossche achterban nadat hij de 1-2 heeft gemaakt (foto: Orangepictures). vergroot

Het is precies een jaar geleden dat het Nederlandse voetbal werd opgeschrikt door racistische spreekkoren bij de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Het was voor de KNVB en de overheid de aanleiding voor een ‘aanvalsplan’ tegen racisme, waarvan vandaag de tussenbalans werd opgemaakt. Volgens de KNVB zijn de meeste punten van het plan al gerealiseerd, maar racisme-expert Jacco van Sterkenburg is ook kritisch.

Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira kreeg destijds de volle laag van een aantal Bossche aanhangers. Het duel werd enige tijd gestaakt en de spreekkoren zorgden meteen voor de zoveelste nationale discussie.

Deze keer rolde er een aanvalsplan uit: ‘Ons voetbal is van iedereen – Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’. Daarin kwamen de KNVB en overheid met vier pijlers om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Professor Jacco van Sterkenburg doet al zo’n 20 jaar onderzoek naar racisme, ook in het voetbal: “Er zijn wel dingen gebeurd en in gang gezet door de KNVB. Dat is goed. Ook is er zeker meer publiek bewustzijn van het onderwerp, denk maar aan de Black Lives Matter-beweging, maar het is veel te vroeg om te zeggen of die maatregelen echt werken."

“De strijd tegen racisme is niet een kwestie van slimme camera’s of een app"

“De vraag is altijd hoe lang het beklijft, want onder meer door de coronamaatregelen zijn de stadions leeg. Racisme en de discussie rond Zwarte Piet staan minder prominent op de maatschappelijke agenda dan in voorgaande jaren.

Het is juist nodig om het continu bespreekbaar te maken en naar elkaar te luisteren. Als het debat lang uitblijft, ebt de aandacht weer weg. Ik bang dat we dan over een jaar weer een incident hebben en iedereen weer heel verontwaardigd doet.

"Over een paar jaar weten we pas meer."

“Deze maatregelen van de KNVB zijn op zich goed, maar zeggen nog niet veel. Het zijn allemaal beleidsmatige dingen die je kunt doen en waar ze miljoenen overheidsgeld voor hebben gekregen. Dat is gewoon logisch. Daar kun je je als KNVB nog niet mee op de borst gaan kloppen”, meent Stekelenburg. "Over een paar jaar weten we pas meer."

Hij pleit onder meer voor meer diversiteit en etniciteit op leidende posities in besturen, meer aandacht van de media, meer aandacht voor racisme op social media en niet wachten op incidenten zoals vorig jaar bij FC Den Bosch en de Sinterklaasrellen in Eindhoven. “De strijd tegen racisme en discriminatie is niet een kwestie van slimme camera’s, een app of een programmamanager.”

“Die kunnen wel helpen, maar als je echt wat wil doen, zal je sámen met al dit soort hulpmiddelen daadwerkelijk continu het debat moeten aangaan. Het ophangen van camera’s is ander werk, want dat creëert uiteindelijk niet het bewustzijn. Het gaat erom wat je de komende jaren gaat doen. Als de KNVB alleen maar zegt dat ze een groot deel van de plannen hebben gerealiseerd, ben ik wel sceptisch en kritisch.”

