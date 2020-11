Restaurants hebben nog steeds geen duidelijkheid over feestdagen: 'Wat kan er tijdens Kerst?'

Eigenaresse Demi van de Sande. vergroot

De versiering voor de feestdagen is nog niet opgehangen in restaurant Bastille in Best. Eerst moet duidelijk worden of de horeca wel open mag tijdens de feestdagen. Vol spanning wachtte eigenaresse Demi van de Sande daarom af wat premier Mark Rutte dinsdagavond te melden had over de belangrijke periode voor de horeca. Maar veel werd ze niet wijzer: "Het is teleurstellend. We weten nog steeds niet waar we aan toe zijn."

Van de Sande staat dinsdagavond in de keuken van haar restaurant om mee te helpen met de afhaalmaaltijden, een alternatief waar het restaurant in Best sinds 13 oktober al van leeft. Het liefst zou de gastvrouw haar gasten weer persoonlijk verwelkomen aan tafel, maar dat zit er voorlopig niet in.

"Ik had gehoopt vanavond te horen wanneer dat weer kan. Maar nu is het nog steeds onduidelijk. Misschien is er een lichtpuntje tijdens kerst, maar geldt dat ook voor ons in de horeca", vraagt de eigenaresse zich hardop af.

Volgens de verwachtingen van het kabinet zal Nederland er pas in januari zo goed voor staan qua besmettingen dat er versoepeld kan worden. Mogelijk worden er al wat kleine versoepelingen eerder in het leven geroepen. Daarover wordt op 8 december meer duidelijk tijdens de volgende persconferentie.

Voorbereid op Kerst zonder gasten

Restaurant Bastille in Best bereidt zich in ieder geval al voor op een Kerst met bezorg- en afhaalmaaltijden. ''Daarvoor hebben wij een speciale kerstmaaltijd samengesteld. Hopelijk mogen dan meer mensen thuis bij elkaar over de vloer komen. Dan zal er vast meer worden besteld."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.