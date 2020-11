Corona zorgt er niet voor dat kiezers in Oisterwijk, Vught en Boxtel thuisblijven

Het mobiele stembureau in verzorgingshuis De Vloed in Oisterwijk (Foto:Jan Peels) vergroot

Het lijkt er niet op dat inwoners die mogen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in Boxtel, Oisterwijk en Vught, vanwege corona thuis blijven. De opkomstcijfers van deze ochtend liggen gemiddeld zo rond de 11 procent en dat is vergelijkbaar met andere verkiezingen.

Agnes van der Straaten & Jan Peels Geschreven door

In Haaren kan vandaag voor het laatst gestemd worden in het gemeentehuis. Per 1 januari wordt dat gesloten. De dorpen in de gemeente Haaren gaan ieder naar een andere gemeente. Vandaar de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoofd van het stembureau in Haaren is Marjolein van Gils. Ze is tevreden over de opkomst van 11 procent om elf uur 's morgens. In 2018 was de opkomst op dit tijdstip hetzelfde. “Het zijn tussentijdse verkiezingen, dus er is landelijk geen aandacht voor geweest en er heerst corona. Als het opkomstpercentage dan hetzelfde is, ben ik heel tevreden”.

De inwoners van Haaren nemen tijdens het stemmen meteen afscheid van hun gemeentehuis:

Wachten op privacy instellingen...

In Haaren staat er soms zelfs een rij voor het stembureau in het gemeentehuis. Maar dat heeft vooral te maken met corona. Om coronaproof te kunnen gaan stemmen, moet je buiten op je beurt wachten. Er zijn in het gemeentehuis twee stembureaus om zo de stemmers te kunnen spreiden.

Oisterwijk en Vught

In Oisterwijk, waar het dorp Haaren aan toegevoegd wordt, heeft om elf uur 10,4 procent gestemd, iets minder dan vorige verkiezingen en in Vught was het om 11 uur 11 procent en om één uur 19 procent. In Boxtel is om half één door 13.9% van de inwoners gestemd.

De stembureaus zijn nog tot negen uur 's avonds geopend. De uitslagen van de verkiezingen worden aan het eind van de avond verwacht. Omdat de stemmen coronaproof geteld moeten worden, kan dat wat lager duren dan normaal.

Den Haag

De tussentijdse verkiezingen in Brabant en in Groningen worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken nauwkeurig gevolgd. Het is de eerste keer dat er gestemd wordt in coronatijd. De ervaringen hier worden gebruikt bij de verkiezingen voor de Tweede kamer in mei volgend jaar.

In Oisterwijk is Carolien Meijer neergestreken als onafhankelijk waarnemer. Bij verzorgingshuis De Vloed is een mobiel stembureau gebouwd. Dat blijft daar een paar uur staan en wordt dan weer op een andere plek in de gemeente opgebouwd.

Meijer reist met het stembureau mee en vult op formulieren in of alles goed gaat. "Hier geen Amerikaanse toestanden. Ik kijk naar of de coronamaatregelen in acht worden genomen en of de verkiezingen goed verlopen." Over veertien dagen geven alle onafhankelijke waarnemers hun bevindingen door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Die kijkt dan of er bij volgende verkiezingen dingen anders gedaan moeten worden.

LEES OOK: Met de auto door het stemlokaal bij verkiezingen in Vught

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.