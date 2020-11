Verkiezingen in coronatijd: ruim een derde brengt stem uit in Oisterwijk, Vught en Boxtel

Het mobiele stembureau in verzorgingshuis De Vloed in Oisterwijk (Foto:Jan Peels) vergroot

In Boxtel, Vught en Oisterwijk gaan de inwoners woensdag naar de stembus, omdat er nieuwe gemeenteraden worden gekozen. Het is voor het eerst dat er verkiezingen zijn in coronatijd. Rond zeven uur woensdagavond lag de opkomst in Vught op 43 procent.

In Oisterwijk en Boxtel lag het aantal mensen dat hun stem uitbracht iets lager. Daar had om half zeven respectievelijk 33,4 procent en 36,9 procent van de kiesgerechtigden het potlood ter hand genomen.

In 2018 lag de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vught op 59 procent, in Oisterwijk op 55 procent en in Boxtel op 54,7 procent.

Gemeente Haaren verdwijnt

De gemeente Haaren wordt opgesplitst. Het dorp Helvoirt gaat naar de gemeente Vught, Haaren gaat naar Oisterwijk, Esch naar Boxtel en Biezenmortel naar Tilburg. Bij het gemeentehuis van Haaren kan woensdag voor het laatst worden gestemd.

De inwoners van Haaren nemen tijdens het stemmen meteen afscheid van hun gemeentehuis:

In Haaren stond er 's ochtends soms een rij voor het stembureau in het gemeentehuis, maar dat had vooral te maken met het coronavirus. Om coronaproof te kunnen gaan stemmen, moest je buiten op je beurt wachten. Er zijn in het gemeentehuis twee stembureaus om zo de stemmers te kunnen spreiden.

De stembureaus zijn nog tot negen uur 's avonds geopend. De uitslagen van de verkiezingen worden aan het eind van de avond verwacht. Omdat de stemmen coronaproof geteld moeten worden, kan dat wat lager duren dan normaal.

