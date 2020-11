Coronavirus zorgt voor ongekend weinig Brabantse deelnemers aan Dakar Rally

Erik van Loon doet wel mee aan de Dakar Rally 2021 (foto: Robin Verheggen) vergroot

Er doen vanwege de coronacrisis veel minder Brabantse deelnemers mee aan de Dakar Rally dan gebruikelijk. De startlijst laat zien dat slechts vijf teams uit onze provincie zich hebben ingeschreven voor de zwaarste rally ter wereld. In totaal reizen in januari zestien Nederlandse teams af naar Saoedi-Arabië. Ook dat is zeer mager.

De Dakar Rally leeft altijd enorm in Brabant. Er zijn veel fans en er doen veel Brabanders mee aan de rally. Maar die laatste groep is minimaal voor de komende editie.

Bij de motoren doen slechts twee coureurs uit onze provincie mee. Dit zijn Olaf Harmsen uit Den Bosch en Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel. Bij de auto's is het al jaren armoe troef en ook deze keer zal alleen diehard Erik van Loon als enige Brabander starten. Net als veteraan Kees Koolen uit Bergeijk bij de buggy's.

Ook bij de racetrucks moeten de liefhebbers voor het eerst sinds lange tijd genoegen nemen met maar één Brabants team. Alleen Maurik van den Heuvel uit Boekel staat aan de start met zijn nieuwe racetruck.

"Zestien Nederlandse deelnemers, van wie vijf uit Brabant, is ongekend weinig."

"Ik vermoed dat vijf Brabantse deelnemers een diepterecord is sinds de rally in 2009 is verhuisd naar Zuid-Amerika", zegt kenner Marcel Vermeij van Rallymaniacs. "Ik kan me eigenlijk niet heugen dat er zo weinig meededen."

Begin dit jaar, het circus was inmiddels van Zuid-Amerika verhuisd naar Saoedi-Arabië, waren er dertien (soms gedeeltelijk) Brabantse teams actief in de Dakar Rally. In 2019 in Peru waren dat er nog zestien. Een hele zwik aan monteurs en begeleiders maakte de Brabantse enclave in elk bivak de laatste jaren compleet. Team de Rooy was bijvoorbeeld in januari met een groep van ruim dertig man vertegenwoordigd.

Team de Rooy uit Son en het Fried van de Laar Racing Team uit Best zijn de meest in het oog springende afwezigen in het Midden-Oosten. Beide teams geven aan dat de coronacrisis hen parten speelt en dat ze daarom thuisblijven. "Terwijl de wereld lijdt onder Covid-19 vinden de geldschieters Petronas en Iveco het niet gepast om mee te doen aan de Dakar Rally", zei teammanager Henk van Leuven al eind oktober.

"Het zou raar zijn als deelnemers met de nek worden aangekeken."

"Zestien Nederlandse deelnemers, van wie vijf uit Brabant, is ongekend weinig", erkent Marcel Vermeij, die zelf als verslaggever en fotograaf afreist naar Saoedi-Arabië. "Er slaan er veel een jaartje over vanwege de coronacrisis. Maar in totaal doen aan de Dakar Rally toch maar dertien procent minder teams mee dan vorig jaar. Wereldwijd valt het dus erg mee."

"Ik denk ook dat er straks in Saoedi-Arabië geen probleem is", vervolgt hij. "We kunnen daar prima een rally rijden, al doen de afzeggingen van De Rooy en Van de Laar misschien anders vermoeden. Maar het zou raar zijn als deelnemers nu met de nek worden aangekeken."

"We worden straks volop getest en we zitten in een bubbel. Alleen met deelnemers, want er mag geen publiek komen. Het evenement is hetzelfde als bijvoorbeeld de Tour de France, het voetbal of de Formule 1. Dat ging of gaat ook allemaal door. Bij mij is er dan ook geen twijfel. Dan kan je nog beter discussiëren of je wel naar een land als Saoedi-Arabië moet gaan", vindt Vermeij.

