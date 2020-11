Vooral lokale partijen winnaars gemeenteraadsverkiezingen Oisterwijk, Boxtel en Vught

Stemmen in coronatijd in Helvoirt.(foto: Bart Meesters Meesters Multi Media) vergroot

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Boxtel, Oisterwijk en Vught is fors lager dan twee jaar geleden. Woensdag werden tussentijdse verkiezingen gehouden omdat de gemeente Haaren op 1 januari ophoudt te bestaan. Gemiddeld ging 48 procent van de mensen stemmen voor de raad. Dat is een kleine 10 procent minder dan twee jaar geleden. Er werd vooral veel op lokale partijen gestemd.

Voordat er gestemd kon worden, was de vrees er al dat er minder mensen vanwege corona naar de stembus zouden gaan. Maar het mooie weer woensdag zorgde er overdag voor dat de opkomst niet heel erg tegenviel. In Vught ging in totaal 51% naar de stembus, in Oisterwijk 45%, en in Boxtel 47%. Burgemeester Van Meygaarden van Boxtel was er toch tevreden over "Voor een herindelingsverkiezing is dat niet slecht."

Uitslagen via YouTube

De uitslagen van de verkiezingen werden coronaproof gegeven door de drie burgemeesters tijdens live uitzendingen op YouTube of op de website van de gemeente. Rond middernacht waren de meeste stemmen wel geteld. De VVD heeft het in Oisterwijk goed gedaan. Daar werden de liberalen, samen met lokale partij PGB de grootste met ieder zes zetels. In Vught waren D'66 en Gemeentebelangen de winnaars en in Boxtel was de lokale partij Balans de grootste samen met Combinatie 95.

Definiteve uitslag

De uitslag van woensdagnacht is nog niet definitief. Vrijdag om 10.00 uur zal de openbare zitting van het hoofd stembureau plaatsvinden en dan is de uitslag pas officieel. Burgemeester van de Mortel van Vught grapte tijdens de verkiezingsavond dat er altijd nog om een hertelling gevraagd kan worden...

