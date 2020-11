Coronanieuws: 1053 nieuwe besmettingen in Brabant, restaurants mogelijk open vanaf half december

Maximaal één klant tegelijk bij radio- en tv-zaak Ropa. vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Kerst vieren met maximaal zes gasten, dat is het advies van OMT.

Overlast door hangjeugd tijdens coronacrisis meer dan verdubbeld.

Negatieve test verplicht bij aankomst in Nederland.

1053 nieuwe besmettingen in Brabant.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.10 - Er wordt eindelijk weer gebreid in het buurthuis: 'Sommigen stonden al een dag te vroeg voor deur'

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen konden pretparken, bioscopen en buurthuizen donderdag de deuren weer openen. In het PieterBrueghelHuis in Veghel kunnen buurtbewoners weer terecht voor verschillende activiteiten met een kop koffie en een gezellig gesprek. Ook wordt er weer druk getimmerd, geknutseld en gebreid.

19.20 - Angst voor corona drijft steeds meer obesitaspatiënten naar het ziekenhuis

Steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een behandeling in een obesitaskliniek. Sinds de uitbraak van het coronavirus ziet het Obesitas Centrum van het ETZ Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de aantallen bijna verdubbelen. De coronacrisis blijk vaak het laatste zetje te zijn om iets te doen aan hun overgewicht.

18.40 -Kabinet: weg vrij voor snelle beëindiging nertsenhouderij

Het vervroegde fokverbod voor nertsen en de daarbij horende stoppersregeling zijn zo vormgegeven dat het voor ondernemers in deze sector geen zin heeft hun fokdieren nog langer aan te houden. Afhankelijk van het tempo van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kan volgens het kabinet begin volgend jaar een definitief einde komen aan deze omstreden bedrijfstak.

Nertsenhouders zouden in 2024 verplicht worden te stoppen, maar dat is vervroegd omdat de pelsdieren een rol kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus. Een nieuw fokseizoen zit er daardoor niet meer in. Sinds dit voorjaar geldt een vervoersverbod en dat blijft van kracht tot alle nertsen gedood zijn. De fokdieren kunnen dus ook niet meer worden verkocht.

De vergoeding die de nertsenhouders krijgen, dekt een groot deel van de schade, maar niet alles. Landbouwminister Carola Schouten heeft bepaald dat 15 procent valt onder het normale ondernemersrisico.

18.10 - Reisadvies Aruba omgezet naar 'geel'

Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus op Aruba is afgenomen, is Aruba nu ook een zogenoemde code geel-bestemming voor passagiers uit Nederland. De kleurcode is donderdag omgezet van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op: veiligheidsrisicos).

Het reisadvies is aangepast en mensen die terugkomen vanuit Aruba in Nederland hoeven niet in thuisquarantaine. Mensen die naar Aruba gaan, moeten voorafgaand aan de reis een gezondheidsverklaring overleggen.

De Arubaanse minister van Toerisme Dangui Oduber zei woensdag al te verwachten dat het reisadvies zou worden aangepast, na een gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Ook Bonaire is nu 'geel'. Wel moeten reizigers een online gezondheidsverklaring invullen en mensen van 13 jaar en ouder moeten bij aankomst een negatieve uitslag van een PCR-test laten zien. Wie dat niet kan laten zien, moet tien dagen op eigen kosten in quarantaine op een aangewezen locatie.

18.00 - Mogelijk alle restaurants open vanaf half december

Mogelijk kunnen alle restaurants vanaf half december de deuren openen, met strenge coronamaatregelen. In eerste instantie werd gewerkt aan een experiment met heropening van 25 restaurants, maar het is inmiddels ook een serieuze optie om alle restaurants in heel Nederland te laten openen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Sinds half oktober heeft het kabinet de horeca helemaal gesloten omdat het aantal coronabesmettingen hard opliep. De afgelopen weken werd druk gewerkt aan een experiment om 25 restaurants te openen. Voorwaarden zouden bijvoorbeeld zijn: goede ventilatie, maximaal vier mensen per tafel en speciale looproutes.

Zowel personeel als klanten zouden mondkapjes moeten dragen en tussen tafels speciale kuchschermen. Daarnaast zou er sprake zijn van strikte afspraken over de sluitingstijden en de verkoop van alcohol.

16.30 - Vuurwerkbranche: intensieve oriënterende gesprekken met overheid

De gesprekken tussen de vuurwerkbranche en ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van het vorige week aangekondigde vuurwerkverbod verlopen "intensief" en "in goede sfeer". Dat laat voorzitter Marcel Teunissen van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) weten.

Momenteel brengt de vuurwerkbranche samen met het ministerie in kaart waar het vuurwerk dat niet mag worden afgestoken opgeslagen kan worden. Dat is nog een hele klus, aldus Teunissen. "Stel dat je het in Duitsland wil opslaan, maar Duitsland komt ook met een vuurwerkbod. Dan moet er snel geschakeld worden. Dat zijn hobbels die we nog tegen kunnen komen. Snelheid is daarbij ook een factor. We willen niet te laat zijn met die opslag."

Verder wordt er "oriënterend" gesproken over de voorgestelde compensatieregeling van 40 miljoen euro, maar Teunissen wil verder geen schattingen van extra kosten van opslag noemen, of andere bedragen.

16.10 - Voorlopig geen Elfstedentocht, ook niet als er genoeg ijs ligt

Er komt voorlopig geen Elfstedentocht, zelfs niet als er genoeg ijs zou liggen. Dat heeft de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden laten weten. Het kan niet op een veilige manier, gezien de situatie die nu geldt vanwege het coronavirus. Vooral de anderhalvemeterregel is een groot probleem.

Het bestuur sluit niet helemaal uit dat er nog een Elfstedentocht komt dit seizoen, bijvoorbeeld in januari of februari. Dat zou, afgezien van voldoende ijs, alleen kunnen als de maatregelen tegen het virus verdwijnen of worden aangepast.

Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen, bijvoorbeeld alleen wedstrijdschaatsers, geen publiek of minder deelnemers, maar het bestuur zegt in deze alternatieven geen optie te zien. "Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld."

14.30 - 1053 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn 1053 nieuwe positieve coronabesmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er 667, maar dat aantal was niet volledig door de storing bij de GGD'en.

14.27 - RIVM meldt 5725 nieuwe positieve coronatests

Het RIVM heeft 5725 meldingen gekregen over positieve testresultaten. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen, maar een belangrijke kanttekening hierbij is dat circa duizend van deze meldingen van de vorige dag zijn.

Het RIVM meldde woensdag 4628 positieve tests, maar zei er direct bij dat het werkelijke aantal hoger lag. Door een technische storing bij de GGD'en waren ongeveer duizend gevallen niet doorgegeven aan het RIVM. Die zijn alsnog meegenomen in de dagcijfers die donderdag bekend werden. Op dinsdag meldde het RIVM 4317 positieve tests.

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 75. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Woensdag werden 83 sterfgevallen geregistreerd.

13.57 - Winkeliers gaan strenger toezien op naleven coronaregels

Winkeliers beloven het toezicht op naleving van de coronamaatregelen aan te scherpen. Bij drukte grijpen zij in, indien nodig met hulp van politie en boa's. De detailhandel heeft daarover afspraken gemaakt met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en met minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

12.24 - 366 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Er zijn de afgelopen 24 uur 45 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er veertien meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 366 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, van wie er 83 op de intensive care liggen.

Het afgelopen etmaal zijn 42 patiënten ontslagen uit de verschillende ziekenhuizen. Vijf coronapatiënten zijn overleden, twee meer dan een dag eerder. In totaal zijn tien patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

12.14 - Vaccinatieadvies sluit aan bij corona-aanpak, zegt De Jonge

De voorlopige voorstellen van de Gezondheidsraad voor groepen die als eersten moeten worden ingeënt tegen corona, sluiten aan bij de aanpak van het kabinet, namelijk kwetsbaren beschermen en de zorg niet overbelasten. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge bij de aanbieding van het advies van de raad. Ze komen ook overeen met internationale ideeën hierover, gaf hij aan. De raad stelt voor voorrang te geven aan 60-plussers, kwetsbaren en ook mensen in de zorg.

11.07 - Advies: coronavaccin eerst naar zestigplussers en zieken

Als er een vaccin tegen corona is, moeten zestigplussers en zieken als eersten worden gevaccineerd. Dat adviseert de Gezondheidsraad voorlopig aan het kabinet. Er moet een keuze worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn. Daarom wil de raad voor alles inzetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus en moeten de mensen met de meeste kans daarop als eerste het vaccin krijgen. Het gaat om ongeveer 5 miljoen mensen.

09.15 - Brandwondencentrum onderzoekt nieuwe coronabehandeling

Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) doet onderzoek naar de inzet van een speciaal enzym bij de behandeling van coronapatiënten. Een test met ruim honderd patiënten moet onder meer uitwijzen of het gebruik van alkalische fosfatase de ligduur van mensen met corona op de intensive care kan verkorten.

Het Brandwondencentrum ziet bij coronapatiënten en mensen met ernstige brandwonden hetzelfde probleem, legt RKZ-intensivist Evelien de Jong uit. In beide gevallen wordt het immuunsysteem ontregeld en valt het lichaam zichzelf aan. "Het onderliggende mechanisme van de heftige reactie van het lichaam is nog onbegrepen", stelt De Jong. "Alkalische fosfatase kan mogelijk deze ontregeling meer in balans brengen en daarmee hopelijk de klinische toestand van de patiënt verbeteren."

07.45 - West-Brabant test app voor GGD

Een app die moet ervoor gaan zorgen dat er bron- en contactonderzoek van de GGD gemakkelijker gaat verlopen. In de regio West-Brabant wordt die nieuwe app getest, schrijft BN De Stem. Het is de bedoeling dat mensen die positief testen op corona, of die getest worden en waarschijnlijk positief zijn, zoveel mogelijk gegevens invullen op die app. En daar kan ook vast zoveel mogelijk gegevens worden verzameld van de mensen waarmee ze in contact zijn geweest. Mochten ze dan daadwerkelijk corona blijken te hebben, dan kunnen die gegevens worden gedeeld met de GGD.

07.25 - Cybercriminaliteit neemt toe

Nu we massaal thuiswerken, slaan cybercriminelen hun slag. Ze proberen op grote schaal bedrijven lam te leggen of gevoelige bedrijfsdata te ontfutselen om deze vervolgens door te verkopen op zwarte marktplaatsen op internet. Dat zeggen verschillende grote cyberbeveiligers tegen BNR.

Criminelen hebben het vooral gemunt op mensen die vanuit huis inloggen op het bedrijfsnetwerk, zegt ESET-directeur Dave Maasland. "Sinds het begin van de coronacrisis zien we dit soort aanvallen snel toenemen. Het stijgt met tientallen procenten per maand. Dat is echt schrikbarend."

07.21 - Eftelingfan opgelucht

De opluchting is groot bij Rosalie Korthaus uit Zevenaar. Ze mag weer naar de Efteling vandaag. Na de tijdelijke sluiting gaat het park vandaag weer open en om kwart over tien als de poorten opengaan staat Rosalie er klaar. "Ik ga meteen naar Ruigrijk, daar wordt het meestal het drukst", vertelt ze in het radioprogramma Wakker! bij Omroep Brabant. Rosalie gaat meestal een paar keer per maand naar de Efteling. Ze heeft samen met haar zus een abonnement.

07.03 - Werkloosheid licht gedaald

De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht gedaald. In totaal waren in oktober 406.000 mensen werkloos. Dat staat gelijk staat aan 4,3 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd kreeg uitkeringsinstantie UWV het drukker door de gedeeltelijke lockdown.

In september bedroeg de werkloosheid nog 4,4 procent. Tussen maart en augustus nam het aantal werkzoekenden nog hard toe door de eerste klap van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

06.20 - Feestjes tijdens Oud en Nieuw

Burgemeester Bruls pleit in het AD nog een keer voor het organiseren van evenementen voor jongeren tijdens Oud en Nieuw. Als er voor de jeugd helemaal geen feestje wordt georganiseerd wordt het volgens hem nog een hele kluif om de veiligheid te kunnen garanderen in de Nieuwjaarsnacht.

06.15 - Economie komt weer op peil

De Nederlandse economie kan zich sneller herstellen van de coronacrisis dan eerder voorzien. De schade van de crisis is waarschijnlijk halverwege 2022 al goedgemaakt, misschien zelfs eerder. Dat schrijft de Telegraaf Volgens economen van de ING is de economie halverwege 2022 al weer op het niveau van eind 2019. En het zou zelfs al eerder kunnen lukken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.