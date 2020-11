Coronanieuws: Efteling mag weer open en pleidooi voor feestjes voor de jeugd met de jaarwisseling

Foto: archief vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Janneke Bosch Geschreven door

De hoofdpunten:

Kerst vieren met maximaal zes gasten, dat is het advies van OMT.

Overlast door hangjeugd tijdens coronacrisis meer dan verdubbeld.

Negatieve test verplicht bij aankomst in Nederland.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

07.25 - Cybercriminaliteit neemt toe

Nu we massaal thuiswerken, slaan cybercriminelen hun slag. Ze proberen op grote schaal bedrijven lam te leggen of gevoelige bedrijfsdata te ontfutselen om deze vervolgens door te verkopen op zwarte marktplaatsen op internet. Dat zeggen verschillende grote cyberbeveiligers tegen BNR.

Criminelen hebben het vooral gemunt op mensen die vanuit huis inloggen op het bedrijfsnetwerk, zegt ESET-directeur Dave Maasland. "Sinds het begin van de coronacrisis zien we dit soort aanvallen snel toenemen. Het stijgt met tientallen procenten per maand. Dat is echt schrikbarend."

07.21 - Eftelingfan opgelucht,

De opluchting is groot bij Rosalie Korthaus uit Zevenaar. Ze mag weer naar de Efteling vandaag. Na de tijdelijke sluiting gaat het park vandaag weer open en om kwart over tien als de poorten opengaan staat Rosalie er klaar. "Ik ga meteen naar Ruigrijk, daar wordt het meestal het drukst", vertelt ze in het radioprogramma Wakker! bij Omroep Brabant. Rosalie gaat meestal een paar keer per maand naar de Efteling. Ze heeft samen met haar zus een abonnement.

07.03 - Werkloosheid licht gedaald

De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht gedaald. In totaal waren in oktober 406.000 mensen werkloos. Dat staat gelijk staat aan 4,3 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd kreeg uitkeringsinstantie UWV het drukker door de gedeeltelijke lockdown.

In september bedroeg de werkloosheid nog 4,4 procent. Tussen maart en augustus nam het aantal werkzoekenden nog hard toe door de eerste klap van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

6.20 - Feestjes tijdens Oud en Nieuw

Burgemeester Bruls pleit in het AD nog een keer voor het organiseren van evenementen voor jongeren tijdens Oud en Nieuw. Als er voor de jeugd helemaal geen feestje wordt georganiseerd wordt het volgens hem nog een hele kluif om de veiligheid te kunnen garanderen in de Nieuwjaarsnacht.

6.15 - Economie komt weer op peil

De Nederlandse economie kan zich sneller herstellen van de coronacrisis dan eerder voorzien. De schade van de crisis is waarschijnlijk halverwege 2022 al goedgemaakt, misschien zelfs eerder. Dat schrijft de Telegraaf Volgens economen van de ING is de economie halverwege 2022 al weer op het niveau van eind 2019. En het zou zelfs al eerder kunnen lukken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.