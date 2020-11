Bewoners De Peel niet gerust na onderzoek naar brandbestrijding

Liesbeth woont in de Peel vergroot

Sinds 1998 woont Liesbeth Lukaart aan de rand van de Peel in Helenaveen. Bosbranden heeft ze genoeg meegemaakt maar afgelopen voorjaar heeft ze acht angstige weken gekend. Deze donderdagmiddag zag ze de presentatie van het rapport over de Peelbrand. Heel erg gerust wordt ze er niet van. ‘’Er moet nu iets gebeuren, want volgend jaar kan het gewoon weer raak zijn.’’

De conclusies uit het rapport zijn dat de brandveiligheid te weinig aandacht heeft gekregen, de brandweer onvoldoende kracht had om de brand te bestrijden en dat er maatregelen genomen moeten worden voor de toekomst.

Acht angstige weken

Over de brandveiligheid kan Liesbeth kort zijn: ‘’Dat zeggen we al jaren hier.’’ Staatsbosbeheer heeft volgens haar de brandpaden verwaarloosd omdat ze die terug wilden geven aan de natuur. ‘’Daarmee heeft Staatsbosbeheer ons in gevaar gebracht. Dat hebben we wel kunnen zien dit voorjaar.’’

Want Liesbeth en haar buren moesten in april worden geëvacueerd. De brand kwam namelijk tot in de achtertuin. Toen ze terug mochten duurde de brand en overlast nog acht weken. ‘’Dat was verschrikkelijk voor mij als longpatiënt.’’

In de video vertelt Liesbeth wat ze heeft meegemaakt:

Handgetekende kaartjes

Dat er te weinig aandacht was voor de brandveiligheid blijkt ook uit het feit dat de kaarten van de brandweer niet klopten. ‘’De brandweer kwam de eerste avond in de achtertuin kijken’’, vertelt Liesbeth. ‘’Ze wisten namelijk niet hoe ze bij de brand moesten komen.’’

Met een zucht en een lach gaat ze verder: ‘’Met een handgetekend kaartje waren ze de route aan het zoeken. Het is 2020, dat kan toch niet.’’ Bewoners wisten de brandweer te helpen maar ze wisten dan ook niet waar de brandweerwagen doorheen kan. ‘’Één van de eerste wagens reed zich dan ook vast in het veen.’’

Nu actie

En daarmee komt Liesbeth terug op het belangrijkste punt: de brandpaden moeten terug. In het rapport staat te lezen dat het gebied in 2050 natter moet zijn. Maar als Liesbeth dat hoort, moet ze hard lachen. ‘’Dit kan volgend jaar weer gebeuren. Er moet nu met man en macht aan die paden gewerkt worden zodat de brandweer meteen kan beginnen met blussen.’’

Herkennen brand

In het rapport staat ook dat omwonenden meer betrokken moeten worden, omdat die mensen het gebied vaak heel goed kennen. Ook is te lezen dat de bewoners getraind moeten worden in het herkennen van een beginnende brand .

Opnieuw klinkt een harde lach en dan word Liesbeth bijna boos. ‘’Schei toch uit. De bewoners hier hebben de brand als eerste gemeld. We zijn juist hartstikke getraind. Als we iets zien, bellen we meteen de brandweer.’’

Liesbeth en andere omwonenden van de Peel willen dat Staatsbosbeheer direct in actie komt. ‘’Ze moeten nu werken aan een betere infrastructuur en veel beter samenwerken met de bewoners.’’

