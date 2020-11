Verdachte van brandmoord Ger van Zundert zegt dat hij nog 800.000 euro van de nabestaanden krijgt

Ger van Zundert (foto: Facebook). vergroot

De man die beschuldigd wordt van de gewelddadige dood van Ger van Zundert, ontkent alles en zegt dat hij nog 800.000 tegoed heeft van de nabestaanden. Van Zundert werd in april vorig jaar naar zijn garagebedrijf in de Bredase wijk Tuinzigt gelokt en in brand gestoken. Verdachte Janie H. wil ook niet zeggen of hij die avond in de garage van het slachtoffer was.

Vrijdag is de rechtszaak begonnen. Janie H. praat veel en is geëmotioneerd. Het was een van de gruwelijkste moorden van de afgelopen jaren. Van Zundert was over meer dan 60 procent van zijn lichaam verbrand. Hij had geen overlevingskansen meer. Een politieman sprak nog met hem. Zijn bodycam legde vast hoe het slachtoffer Janie H. aanwees als de dader. Van Zundert stierf in de daaropvolgende nacht.

Verdachte en slachtoffer kenden elkaar al meer dan dertig jaar en waren vrienden en zakenpartners. Hun conflict liep een paar jaar geleden al uit de hand.

'In mijn rug gestoken'

Janie H. (52) kwam vrijdagmorgen zuchtend de proceszaal binnen vanuit het cellencomplex. "Sorry, ik heb pijn in mijn rug". Net als op de voorgaande zittingen praat hij veel over de achtergronden en voorgeschiedenis van de ruzie

De verdachte maakt ook een opvallend statement op zijn kleding. Hij draagt een T-shirt met een tekst op zijn rug. Het bovenste deel is goed te lezen, ook bij de mensen op de tribune: "Ik ben in mijn rug gestoken door mensen die ik het hardst nodig had, ik ben belogen door mensen van wie ik hield en ik heb me alleen gevoeld."

Een van de rechters vroeg waarom hij dat shirt draagt. "Van zwarte piet", antwoordde hij. "Die bestaat niet", zei de rechter. H. twijfelde weer over een antwoord. "Cadeautje van mijn zoon".

'Dat heb ik niet gedaan'

De rechtbank vroeg diverse keren naar de gebeurtenissen op de bewuste avond. "Heeft u Ger van Zundert in brand gestoken?" H. antwoordde: “Dat heb ik niet gedaan”. Snel voegde H. er aan toe: “Ik krijg nog ongeveer 800.000 euro van ze."

Vanaf het begin is gesuggereerd dat het om een ruzie over veel geld ging en dat H. daarom wraak nam op zijn voormalige zakenpartner. H. las een zelfgeschreven brief voor. Hij wees diverse keren naar de vele tonnen die hij zou hebben gegeven aan de familie van het slachtoffer, ook zwart geld. "Voor verbouwingen", zei H. tijdens de rechtszaak.

Meer politie dan anders

De emoties bij H. liepen een paar keer hoog op. "Ik maak me boos omdat ze me fokking kapot wilden laten schieten". De vraag of H. Van Zundert in brand stak, kwam diverse keren terug. "Ik heb niks gezien". H. wees naar de familie en de nabestaanden. "Dan moet je bij hen zijn." "Wat vindt u ervan dat meneer Van Zundert deze dood stierf?" "Ik heb daar geen woorden voor".

Er is veel belangstelling voor het proces, vooral uit de wijk Tuinzigt waar de moord plaatsvond. Buiten de proceszaal zijn er drie zittingzalen ingericht met een beeldscherm: een zaal met het onderzoeksteam en de wijkagent, een zaal met nabestaanden van Ger van Zundert en een zaal met familie van de verdachte. Beveiligers houden de bezoekers in de gaten om te voorkomen dat ze geluids- of video-opnames maken. Er is meer politie op de been in het gerechtsgebouw dan anders.

Schadeclaims

De nabestaanden kwamen met een forse schadeclaim. De weduwe eist 672.000 euro schadevergoeding van de verdachte. De zoon van Van Zundert claimt 103.000 euro.

Toen Janie H. dat hoorde vroeg hij: "Hebben ze daarbij ook gerekend wat ik nog krijg?", De rechtbankvoorzitter greep meteen in. H. zei 'sorry'. Later noemde H. de familieleden 'geldwolven'.

De rechtszaak duurt nog de hele dag. Vanmiddag volgt de officier van justitie met de naar verwachting hoge strafeis.

