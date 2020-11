Sinterklaasactie voor armere gezinnen is een enorm succes: 'Niet normaal wat er gebeurt'

De Boxtelse onderneemster Natasja wordt overstelpt met cadeaus en hulp voor het goede doel. (privéfoto). vergroot

Onderneemster Natasja Willems is er nog van onder de indruk. Een kleine week geleden begon ze een inzamelingsactie voor armere gezinnen die dan gratis verzamelde sinterklaascadeautjes mogen uitzoeken. Sinds haar oproep wordt ze overstelpt met hulp en cadeautjes. "Het is echt niet normaal wat er allemaal gebeurt", vertelt Natasja.

"Ik mocht al de etalage van de Hema en een restaurant gebruiken om de cadeautjes uit te stallen. Vandaag ga ik een vierde restaurant inrichten met spullen. Iedereen helpt mee", gaat ze enthousiast verder.

"Horecabazen bieden hun ruimte aan, zelfs een bejaardencentrum heeft ruimte aangeboden. Bij Zeeman is een container geplaatst en daar kunnen klanten cadeaus achterlaten die ze daar zojuist gekocht hebben. Echt geweldig."

En de hulp komt niet alleen vanuit de Boxtelse gemeenschap. "Onze actie heeft door heel Brabant bekendheid gekregen via social media. We krijgen spullen uit Haaksbergen, Breda, Udenhout, het is onvoorstelbaar", reageert ze bijna emotioneel. "Gisteren hadden we onze opslagruimte helemaal leeg en nu staat die bijna weer vol."

"Heerlijk Boxtel leeft weer."

Naast de enorme euforie over het succes van deze actie bekroop Natasja gisteren ook even een ander gevoel. "Ik dacht wat als we nu veel te veel cadeautjes hebben? Ik heb daarom contact gezocht met het blijf-van-mijn-lijfhuis in Den Bosch. Daar gaan we nu ook spullen naartoe brengen. En zo gaan we nog meer van zulke organisaties zoeken buiten onze regio die we blij kunnen maken."

Natasja is ook blij dat er op deze manier weer wat gebeurt in Boxtel: "Het was zo stil en rustig door corona, maar nu raken steeds meer etalages vrolijk gekleurd door al die cadeautjes. Er is meer bedrijvigheid omdat mensen cadeautjes komen inleveren en een paar dagen geleden was er ineens een optreden voor mijn deur. Ondernemers vonden mijn initiatief zo leuk dat ze mij wilden bedanken. Zo stopte er ineens een busje voor de deur, er kwam rook uit en er stapte een zanger uit die een half uur heeft gezongen. Heerlijk Boxtel leeft weer."

