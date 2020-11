Alle 11.000 stemmen in Oisterwijk worden opnieuw geteld na fout op stembureau in Haaren

Alle ruim 11.000 stemmen die woensdag zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Oisterwijk worden opnieuw geteld. Dat heeft het centraal stembureau besloten vanwege een fout in de voorlopige uitslag.

Woensdagavond werd de fout ontdekt bij een van de stembureaus in Haaren. Bij het tellen van de stemmen worden de aantallen tussentijds op briefjes bijgehouden. "Er is tijdens het noteren van dat aantal een foutje gemaakt", zegt een woordvoerder.

De fout was nog niet gecorrigeerd toen de voorlopige uitslag woensdag bekend werd gemaakt. Als de correctie wordt doorgevoerd verandert de zetelindeling. “Hierdoor levert VVD een zetel in en krijgt PrO er één zetel bij”, luidt de verklaring van de gemeente.

Woensdag werden tussentijdse verkiezingen gehouden omdat de gemeente Haaren op 1 januari ophoudt te bestaan. De vier kernen in die gemeente komen bij een andere gemeente. Daarom werden in Boxtel, Vught en Oisterwijk tussentijdse verkiezingen gehouden. In Tilburg is het aantal nieuwe inwoners te klein voor extra verkiezingen.