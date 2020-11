Coronanieuws: 'Brabantse burgemeesters willen ook verbod op bezit vuurwerk'

Burgemeester John Jorritsma (Archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is opgelopen tot zeventig.

Burgemeesters in Brabant willen dat ook het bezit van vuurwerk deze jaarwisseling verboden wordt, meldt het AD.

08.30 - Tientallen kinderen liepen gezondheidsschade op door eerste golf

Tientallen kinderen in Nederland hebben gezondheidsschade opgelopen doordat ze later medische zorg kregen tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak. Bij zeker 51 kinderen is afgelopen voorjaar 'bijkomende schade' ontstaan door gemiste of vertraagde zorg, maar dit is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal kinderen met zulke schade 'is koffiedik kijken', aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

07.36 - Horeca Nederland roept hulp in van Sinterklaas

In een poging om de horeca zo snel mogelijk weer open te krijgen, heeft Koninklijke Horeca Nederland zich nu zelfs gericht tot Sinterklaas. In een advertentie in diverse landelijke kranten heeft de brancheorganisatie een gedicht geschreven aan 'de Grote Baas' met daarbij een foto van een grote oranje wortel. Hiermee zegt Horeca Nederland te doelen op de wortel die door premier Mark Rutte en zijn 'knechten' aan de horeca wordt voorgehouden. "Maar als het zo blijft gaat onze branche er onderdoor. Hij biedt de horeca totaal geen uitzicht op beter. Zoals we al zeiden, het werkt voor geen anderhalve meter."

07.30 - Land kan niet open door massaal te testen

De coronamaatregelen kunnen niet versoepeld worden door mensen massaal te laten testen. Dat concluderen epidemiologen van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht op basis van een nieuwe zogeheten modelleringsstudie. "Veel testen is goed en dat moet ook zeker gebeuren, maar als wij de maatregelen loslaten, gaat het zeker fout", stelt arts-microbioloog en onderzoeksleider Marc Bonten van het academische ziekenhuis in Utrecht.

05.59 - Ziekenhuisverzekeraar rekent op hoge schadeclaims

Bij ziekenhuisverzekeraar MediRisk zijn al drie schadeclaims ingediend die samenhangen met corona. Dat is pas het topje van de ijsberg: de verzekeraar houdt er rekening mee in totaal twaalf tot achttien miljoen euro aan schadeclaims te moeten uitkeren, vooral voor schade vanwege het uitstellen van reguliere zorg tijdens de eerste coronagolf. Dat schrijft Trouw. Bij MediRisk is de helft van de algemene ziekenhuizen verzekerd.

05.02 - 'Butsen overgehouden aan huwelijksaffaire'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie zegt dat hij 'als persoon wel wat butsen' heeft overgehouden aan alle commotie over zijn bruiloft, waarop ondanks alle coronavoorschriften onvoldoende afstand werd gehouden. Hij heeft er echter nooit aan gedacht om uit eigen beweging op te stappen. Maar als de Tweede Kamer had gezegd: vriend, zo kan het niet verder, dan had hij dit 'zonder meer aanvaard ', laat hij weten in een interview met De Telegraaf.

04.17 - 'Ook verbod op bezit van vuurwerk'

Burgemeesters in Brabant willen dat ook het bezit van vuurwerk deze jaarwisseling verboden wordt. Ze vrezen dat mensen over de grens hun vuurwerk kopen en in Nederland gaan afsteken. Als het op zak hebben van vuurwerk verboden wordt, denken ze beter te kunnen handhaven. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma wijst er in het AD op dat boa's regelmatig mensen tegenkomen die zeggen dat ze vuurwerk alleen even op zak hebben. En dan kun je niets, volgens hem.

01.40 - Corona op nertsenhouderijen

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is opgelopen tot zeventig. Ook op een nertsenbedrijf in het Gelderse Putten bleek deze week een van de dieren besmet met het virus, meldden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw vrijdagavond. De dieren worden afgemaakt. Het bedrijf telt zo'n drieduizend moederdieren.

