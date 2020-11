Coronanieuws: Dijkhoff vindt discussie wel of niet vaccineren 'bizar', 1014 besmettingen in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Er zijn de afgelopen 24 uur 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

In Brabant zijn 1014 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is opgelopen tot zeventig.

Burgemeesters in Brabant willen dat ook het bezit van vuurwerk deze jaarwisseling verboden wordt, meldt het AD.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

19.05 - Rutte: meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers

Minister-president Mark Rutte waarschuwt dat meer bewegingsvrijheid rond de feestdagen er niet in zit, als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. "Met deze cijfers wordt dat lastig", zegt de premier tijdens een digitale bijeenkomst van de VVD.

Het aantal nieuwe coronagevallen liep zaterdag opnieuw op. "Dat is niet hoe je het wilt hebben", zegt Rutte, die er evenwel nog geen conclusies aan wil verbinden. "Het is nog niet vast te stellen hoe erg het precies is. Dat gaan we komende dagen precies in de gaten houden."

De premier doet wel opnieuw een dringende oproep aan iedereen om zich aan alle voorschriften te houden. "Dan kan er misschien weer iets in december, en misschien iets met een plusje met kerst en oud en nieuw."

18.45 - Judoka Meyer ondervindt op EK naweeën van corona

Judoka Roy Meyer vloog er in Praag op de EK bij zijn eerste optreden meteen uit. De zwaargewicht uit Breda sprak bij de NOS over lichamelijke klachten. "Ik merkte al voor de wedstrijd dat ik lichtvlekken voor mijn ogen kreeg. Ik had bijna geen zicht op rechts en moest op gevoel vastpakken", vertelde Meyer, die aangaf in augustus Covid-19 te hebben gehad.

17.45 - VVD'er Dijkhoff vindt discussie wel of niet vaccineren 'bizar'

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt de discussie over wel of niet vaccineren tegen het coronavirus "bizar". Hij is niet voor een verplichting, maar vindt wel dat iedereen de prik moet gaan halen zodra die er is. "Kies zelf, maar kies er wel voor om het te doen", zegt hij tijdens een online VVD-evenement vanuit Ede.

"We zouden de wetenschap op de knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten staan", zegt hij over de veelbelovende vaccins waar verscheidene bedrijven nog hard aan werken. "Wees blij dat die bescherming er is, en bescherm elkaar ook."

Dijkhoff zegt best te begrijpen dat mensen willen weten hoe het kan dat de farmaceutische industrie al zo vergevorderd is met een vaccin, terwijl daar normaal gesproken jaren overheen gaan. Maar hij wijst erop dat daar de afgelopen maanden ook abnormaal veel werk in is gestoken

17.10 - Breda wil organisatie van intocht voor Zwarte Piet beboeten

Een onaangekondigde intocht met Zwarte Pieten in Breda heeft zaterdagmiddag de gemeente onaangenaam verrast. De alternatieve intocht in de wijk Tuinzigt trok flink wat mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. De gemeente is op zoek naar de organisatoren, die volgens een woordvoerster een boete kunnen verwachten.

14.28 - 1014 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn 1014 nieuwe besmettingen gemeld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Een dag eerder was er een toename van 1024 besmettingen.

Wachten op privacy instellingen...

14.22 - 6093 nieuwe coronagevallen

Er zijn 6093 nieuwe coronagevallen bijgekomen in het afgelopen etmaal. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent opnieuw een stijging. Er werden vrijdag 5974 positieve tests geregistreerd. Het RIVM meldde donderdag 5720 gevallen.

11.40 - 361 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Er zijn de afgelopen 24 uur 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 361 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Het afgelopen etmaal zijn 47 patiënten ontslagen uit de verschillende ziekenhuizen. Vijf coronapatiënten zijn overleden, twee meer dan een dag eerder. In totaal zijn acht patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

08.30 - Tientallen kinderen liepen gezondheidsschade op door eerste golf

Tientallen kinderen in Nederland hebben gezondheidsschade opgelopen doordat ze later medische zorg kregen tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak. Bij zeker 51 kinderen is afgelopen voorjaar 'bijkomende schade' ontstaan door gemiste of vertraagde zorg, maar dit is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal kinderen met zulke schade 'is koffiedik kijken', aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

07.36 - Horeca Nederland roept hulp in van Sinterklaas

In een poging om de horeca zo snel mogelijk weer open te krijgen, heeft Koninklijke Horeca Nederland zich nu zelfs gericht tot Sinterklaas. In een advertentie in diverse landelijke kranten heeft de brancheorganisatie een gedicht geschreven aan 'de Grote Baas' met daarbij een foto van een grote oranje wortel. Hiermee zegt Horeca Nederland te doelen op de wortel die door premier Mark Rutte en zijn 'knechten' aan de horeca wordt voorgehouden. "Maar als het zo blijft gaat onze branche er onderdoor. Hij biedt de horeca totaal geen uitzicht op beter. Zoals we al zeiden, het werkt voor geen anderhalve meter."

07.30 - Land kan niet open door massaal te testen

De coronamaatregelen kunnen niet versoepeld worden door mensen massaal te laten testen. Dat concluderen epidemiologen van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht op basis van een nieuwe zogeheten modelleringsstudie. "Veel testen is goed en dat moet ook zeker gebeuren, maar als wij de maatregelen loslaten, gaat het zeker fout", stelt arts-microbioloog en onderzoeksleider Marc Bonten van het academische ziekenhuis in Utrecht.

05.59 - Ziekenhuisverzekeraar rekent op hoge schadeclaims

Bij ziekenhuisverzekeraar MediRisk zijn al drie schadeclaims ingediend die samenhangen met corona. Dat is pas het topje van de ijsberg: de verzekeraar houdt er rekening mee in totaal twaalf tot achttien miljoen euro aan schadeclaims te moeten uitkeren, vooral voor schade vanwege het uitstellen van reguliere zorg tijdens de eerste coronagolf. Dat schrijft Trouw. Bij MediRisk is de helft van de algemene ziekenhuizen verzekerd.

05.02 - 'Butsen overgehouden aan huwelijksaffaire'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie zegt dat hij 'als persoon wel wat butsen' heeft overgehouden aan alle commotie over zijn bruiloft, waarop ondanks alle coronavoorschriften onvoldoende afstand werd gehouden. Hij heeft er echter nooit aan gedacht om uit eigen beweging op te stappen. Maar als de Tweede Kamer had gezegd: vriend, zo kan het niet verder, dan had hij dit 'zonder meer aanvaard ', laat hij weten in een interview met De Telegraaf.

04.17 - 'Ook verbod op bezit van vuurwerk'

Burgemeesters in Brabant willen dat ook het bezit van vuurwerk deze jaarwisseling verboden wordt. Ze vrezen dat mensen over de grens hun vuurwerk kopen en in Nederland gaan afsteken. Als het op zak hebben van vuurwerk verboden wordt, denken ze beter te kunnen handhaven. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma wijst er in het AD op dat boa's regelmatig mensen tegenkomen die zeggen dat ze vuurwerk alleen even op zak hebben. En dan kun je niets, volgens hem.

01.40 - Corona op nertsenhouderijen

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is opgelopen tot zeventig. Ook op een nertsenbedrijf in het Gelderse Putten bleek deze week een van de dieren besmet met het virus, meldden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw vrijdagavond. De dieren worden afgemaakt. Het bedrijf telt zo'n drieduizend moederdieren.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.