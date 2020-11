PSV-fans brengen laatste groet aan Harry van Raaij met indrukwekkende erehaag, bekijk de beelden

Duizenden PSV-supporters namen zaterdag afscheid van clubicoon Harry van Raaij. Ze vormden een grote erehaag bij het Philips Stadion aan de PSV-laan. De oud-voorzitter overleed deze week op 84-jarige leeftijd.

De rouwwagen kwam langs het stadion. Met uitgedeelde handfakkels werd er afscheid genomen van het clubicoon. “Zoiets heb ik niet eerder meegemaakt”, zegt een supporter. “Het is meer dan terecht. Hij heeft enorm veel voor PSV betekend. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb tranen in mijn ogen.”