PSV-supporters brengen laatste groet aan Harry van Raaij met indrukwekkende erehaag

PSV-supporters nemen zaterdag afscheid van clubicoon Harry van Raaij. Ze vormen een grote erehaag bij het Philips Stadion. De oud-voorzitter overleed deze week op 84-jarige leeftijd.

Sommige aanwezigen lijken zich niet aan de anderhalvemeterregel te houden. Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging, zegt dat daar wel toe wordt opgeroepen. "En we zetten stewards in om het te waarborgen.”

Veel succes onder Van Raaij Het erelid van PSV begon in 1984 als penningmeester bij de Eindhovenaren. Twaalf jaar later werd hij voorzitter, tot 2004. Met succes: hij werd verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de vijftigjarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.

PSV behaalde onder Van Raaij veel successen, zowel op als buiten het gras. Zijn nalatenschap bestaat uit vier landstitels, de beker en vijf supercups. Ook het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang werden uitgebouwd in zijn tijd.

Sterspelers

Het PSV-icoon besliste ook mee over de aankoop van sterspelers die de historie van de club gevormd hebben. In 1988 slaagt hij er bijvoorbeeld in om de Braziliaan Romario naar Eindhoven te halen. Ook verleidde hij Hiddink en Cocu (als speler) tot een tweede termijn.