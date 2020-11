Fransman met 20.000 euro cash in auto aangehouden bij Hazeldonk

Archieffoto vergroot

Een 26-jarige automobilist uit Frankrijk is zaterdagnacht aangehouden op de A16 bij grensovergang Hazeldonk bij Breda. Hij had ruim 20.000 euro cash in zijn auto liggen.

De automobilist viel de agenten op omdat hij links bleef rijden op de A16 terwijl er geen ander verkeer op de weg was.

Geen verklaring

De agenten besloten daarop de bestuurder te controleren en zagen tijdens die controle dat hij ruim 20.000 euro aan contant geld in zijn auto had liggen. Omdat hij geen verklaring voor het geld kon geven, is hij aangehouden. Het onderzoek naar de man en naar de herkomst van het geld wordt zondag voortgezet.

