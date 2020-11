Hoe corona ons leven op z’n kop zette: ‘Mensen belden me op in tranen’

Annelies kreeg duizenden reacties op haar indringende coronavideo. vergroot

De lokale coronacampagne van de gemeente Heusden 'Hoe corona ons leven op z’n kop zet(te)' heeft de afgelopen weken veel losgemaakt. Zo kreeg Annelies van Helvoirt, die in de (video)campagne vertelde dat haar moeder bij de eerste golf in eenzaamheid overleed, duizenden reacties, likes, hartjes en persoonlijke berichtjes. Bij een andere deelnemer belden mensen huilend op. “Eindelijk iemand die durft te vertellen hoe gevaarlijk dit virus is”, was de reactie.

Rob Bartol Geschreven door

De zes korte filmpjes met persoonlijke coronaverhalen van bekende Heusdenaren zijn in een paar weken tijd al 30.000 keer bekeken. De deelnemers aan de campagne vertellen in een video hoe corona hun leven op z’n kop zette én benadrukken dat iedereen zich aan de regels moet houden, om erger te voorkomen.

In onderstaande video vertellen Annelies van Helvoirt en haar partner over de reacties op hun filmpje én ook dat het heeft bijgedragen aan het verwerkingsproces

Wachten op privacy instellingen...

“Eindelijk iemand die durft te vertellen hoe gevaarlijk dit virus is”, is een van de reacties die binnenkwam bij Marco Driesprong uit Vlijmen. In zijn filmpje vertelt Driesprong dat hij in maart zijn schoonmoeder verloor aan het virus en dat zijn vrouw Angela rond die tijd op de intensive care vocht voor haar eigen leven.

“Nadat het filmpje online kwam, heeft mijn telefoon niet stilgestaan. Honderden reacties en geen enkele negatieve. Mensen belden in tranen op om te vertellen dat ze op veel onbegrip stuiten als ze hun zorgen uiten over het virus. Ook ik heb duidelijk kunnen maken dat de regels er niet voor niets zijn.”

"We waren heel blij dat wij ons verhaal ook konden vertellen."

De campagne ‘Hoe corona ons leven op z’n kop zet(te)’ zette de schijnwerpers ook op fitnessbedrijf Total Fit uit Vlijmen. Een lokaal bedrijf waar corona, maar dan zakelijk, ook z’n sporen achterliet. “We waren heel blij dat ook wij ons verhaal konden vertellen”, aldus Jan-Maarten van Total Fit.

“Tijdens de eerste golf is landelijk tien tot vijftien procent van de sporters afgehaakt. Bij ons kwam dat neer op circa 120 leden, en dat is een flinke aanslag. Gelukkig trekt het wel weer voorzichtig aan. Daartegenover zijn er ook mensen voor wie de maatregelen te lang duren en die besluiten om een lange ‘pauze’ in te lassen. Tot het moment dat alles voorbij is.”

Aan de lokale campagne van de gemeente Heusden deden ook Karin van der Staak en diaken Albert Soeterboek mee. Van der Staat werkt als IC-verpleegkundige bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en hield eerder een coronadagboek bij voor Omroep Brabant. Diaken Albert Soeterboek raakte zelf besmet met het virus en belandde in het ziekenhuis. Hij deed mee aan de campagne om te vertellen wat het betekent als je met corona te maken krijgt.

De coronavideo's van de gemeente Heusden staan op de eigen internetpagina en de gebruikelijke social-media kanalen

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.