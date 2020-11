Ruiten Bredase kapper vernield na protestintocht: ‘De teleurstelling is groot, dit doet iets met je'

Onbekenden vernielden zaterdagnacht drie ruiten. vergroot

Voor de donkere eigenaar van barbershop The Art of Hustle in de Bredase wijk Tuinzigt kreeg de protestintocht van voorstanders van Zwarte Piet zaterdag een heel vervelend staartje. Niet alleen werden de werknemers en klanten verschillende keren beledigd en uitgescholden, ook kwam een groep van ongeveer vijftien mannen ’s middags verhaal halen. Zondagochtend bleek bovendien dat een drietal ruiten van het gebouw vernield was met stenen en vuurwerk.

Eigenaar Roberto Nefuani (27) is ervan overtuigd dat de incidenten met elkaar te maken hebben. “Tussen twee en drie kwam er een groep mannen binnen die op zoek was naar een donkere jongen die bij de demonstratie met iets zou hebben gegooid. Ze hadden vernomen dat die jongen bij mij in de zaak zou zijn.”

Volgens Nefuani droegen twee van de indringers een bivakmuts, werd er heen en weer geschreeuwd en was de sfeer intimiderend. Onder hen waren ook twee mannen die Nefuani herkende van de tv-beelden die Omroep Brabant zaterdag deelde over de ‘intocht’ in de wijk.

“Ik wist van niks en heb de boel een beetje kunnen sussen, want daarna gingen ze weg”, zegt Nefuani. Maar niet voor lang, want de rest van de middag waren hij, zijn collega’s en klanten het doelwit van beledigingen. “Het leek alsof heel de wijk was geïnformeerd. Bizar gewoon. En maar schreeuwen: ‘Zwarte apen. Zwarte Pieten’. Treurig. En zondagochtend moest ik dus nog een puinhoop aantreffen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat die groep vannacht mijn ruiten heeft vernield. Dat moet wel. Wie kan het anders gedaan hebben? Mijn buren, die een shoarmazaak runnen, hebben gezegd dat ze ’s avonds een groep blanke jongens bij mijn zaak zagen.”

Teleurstelling

“Ik zit hier al anderhalf jaar en heb nog nooit eerder gesodemieter gehad met de mensen in de wijk. Dit is de eerste keer dat zoiets is gebeurd en ik heb er eigenlijk geen woorden voor. De teleurstelling is groot, vooral richting de gemeente. Die had dit veel beter moeten aanpakken.”

“Dit pietengedoe speelt al jaren en ik ben persoonlijk niet voor of tegen Zwarte Piet. Het boeit me niet. Ik ben juist een wereldburger en weet dat dit gewoon onwetende mensen zijn waar ik me weinig van aan zou moeten trekken, maar het doet toch iets met je.”

Afkeuring

Een woordvoerder van de organisatie achter de intocht meldt desgevraagd dat er door vier of vijf donkere jongens met eieren gegooid werd naar twee pieten in een quad. “Dat is volgens mij ook niet normaal. En wie zegt dat die vernielingen door die jongens zijn gepleegd? Daar is helemaal geen bewijs voor.”

“Het neemt echter niet weg dat wij het betreuren dat er vernielingen aan de barbershop zijn toegebracht. We weten niet wie het heeft gedaan, maar keuren het absoluut niet goed.”

Reactie Depla

Burgemeester Paul Depla meldt in een reactie dat het incident in samenwerking met de politie goed wordt onderzocht. "We pakken het serieus op om een eventuele escalatie te voorkomen."

