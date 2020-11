Coronanieuws: Veiligheidsberaad komt bijeen, ook boa's willen spuugkappen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

'Versoepelen coronaregels met deze cijfers is ondenkbaar', benadrukt epidemioloog

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer zo snel als in oktober, maar toch stevent Nederland gestaag af op 500.000e besmetting.

07.24 - 'Betaalgedrag bedrijven weer terug op niveau voor coronacrisis'

Het betaalgedrag van bedrijven is na een verslechtering in het tweede kwartaal nu weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt bedrijfsinformatiespecialist Graydon op basis van een analyse van betaaldata. De ontwikkeling komt door de versoepelingen van de coronamaatregelen, zegt Graydon, dat wel waarschuwt voor de gevolgen van verdere beperkende maatregelen in het vierde kwartaal.

Gemiddeld werden facturen in het derde kwartaal uitbetaald na 39,3 dagen. In het tweede kwartaal was dat iets meer, namelijk 39,8 dagen gemiddeld. In het derde kwartaal een jaar geleden lag het gemiddeld aantal dagen voor een factuur werd uitbetaald nog op 39,5 dagen. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen hebben bedrijven waarschijnlijk weer de kans gehad om op tijd de rekeningen te betalen, denkt Graydon.

07.00 - Boa's willen spuugkappen kunnen gebruiken bij handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) willen een spuugkap kunnen gebruiken, om beter beschermd te zijn tegen corona. Ze krijgen bijval van burgemeesters. In het Veiligheidsberaad vanavond gaan ze er bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op aandringen boa's van spuugmaskers te voorzien, meldt RTLNieuws. Bij de handhaving van de coronaregels gebeurt het regelmatig dat boa's worden bedreigd of bespuugd.

Ze dringen daarom al langer aan op het gebruik van spuugkappen. Minister Grapperhaus voelt daar echter niets voor. Spuugkappen zijn gaasachtige maskers die over iemands hoofd kunnen worden getrokken. Ademen kan dan nog wel, spugen niet meer. Politiekorpsen maken er al gebruik van.

06.00 - Veiligheidsberaad komt bijeen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen weer bijeen in het provinciehuis in Utrecht. Op de agenda staat onder meer het carbidschieten, dat tot nu toe toe anders dan vuurwerk wel is toegestaan tijdens de jaarwisseling. Ook een voorstel van beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, om binnen de coronaregels wel iets leuks voor jongeren te organiseren op oudejaarsavond komt aan de orde. Enkele burgemeesters juichen dat toe, terwijl anderen ertegen zijn.

00.15 - Spanje begint in januari al met vaccineren

Spanje begint in januari met een grootschalig programma om de bevolking in te enten met een vaccin tegen het coronavirus. Premier Pedro Sanchez kondigde dat zondag aan. Een "zeer substantieel deel" van de 47 miljoen Spanjaarden kan volgens de premier in de eerste drie tot zes maanden van 2021 worden ingeënt, schrijft een Spaanse krant.

