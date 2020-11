Tweetal scheurt veel te hard over de snelweg met dozen vol illegaal vuurwerk

Archieffoto vergroot

De politie heeft maandagochtend vroeg twee mannen aangehouden die veel te hard over de A16 reden. Toen de auto stil was gezet, bleken er dozen vol illegaal vuurwerk in te staan.

Rond vier uur 's ochtends zagen agenten een auto met 168 kilometer per uur over de A16 rijden. De wagen kreeg een stopteken, en werd stilgezet op de Lapdijk, bij Zevenbergschen Hoek.

Romeinse kaarsen en nitraten

Toen de agenten de papieren van de bestuurder controleerden, zagen ze een doos met illegaal vuurwerk in de auto staan. Dat was aanleiding om nog wat verder te kijken in de auto. Tijdens de zoektocht kwamen nog vier van zulke dozen tevoorschijn.

Alle dozen waren gevuld met zwaar, illegaal vuurwerk. Er zaten onder meer Romeinse kaarsen en nitraten in. In totaal waren het 8950 stuks.

Auto in beslag genomen

De twee mannen zijn aangehouden en naar een cel gebracht. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam. Een gespecialiseerd bedrijf is langs gekomen om de dozen met vuurwerk op te halen en te vernietigen. De auto waar de mannen in reden is in beslag genomen en weggetakeld.

