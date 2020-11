Slachtoffers van misdrijven hopen op de gouden tip, maar een beloning levert zelden iets op

De opgeblazen Audi. vergroot

Maar liefst vijfduizend euro werd afgelopen weekend uitgeloofd voor de tip die naar de persoon leidt die de Audi van Bianca vernielde met vuurwerk. Bianca is niet het eerste slachtoffer dat met een beloning een ultieme poging doet om de dader te vinden. Helaas levert zo'n geldbedrag maar zelden de gouden tip op.

Vorige maand zag Rutger Treure uit Wijk en Aalburg drie van zijn auto's in een vlammenzee opgaan. Brandstichting, zo bleek de volgende dag. Omdat de kleine autohandelaar zijn wagens niet had verzekerd, wilde hij de schade verhalen op de vandaal. Vijfduizend euro beloning moest hem naar de dader leiden. “Helaas heeft het geen tips opgeleverd", zegt de kleine ondernemer, nu een maand later. "Alleen een vaag verhaal dat er die avond ergens een auto was gezien, maar daar kon ik niks mee. Ik heb de hoop inmiddels opgegeven.”

'Ooit gaat er nog iemand praten'

Waar Treure geen positief einde ziet, houdt de Osse ondernemer Theo van de Camp wel hoop, ook al wacht hij al twee jaar op de verlossende aanwijzing die naar zijn dader zal leiden. Eind december 2018 zette een nog onbekende man drie vrachtwagens van zijn transportbedrijf in Oss in de fik. “Het houdt me minder bezig nu, je moet toch verder met het bedrijf. Maar loslaten heb ik nog zeker niet gedaan”, zegt de man hoopvol. “Ooit op een dag gaat iemand praten, daar ben ik zeker van.”

'Met geld kun je de duivel laten praten'

Eén van de weinige zaken waar een gouden tip tot een veroordeling heeft geleid, is die van een doorrijder in Oss. Op oudejaarsnacht, nu bijna drie jaar geleden, werd de dochter van kroegeigenaar Antoine van den Bergh hard geraakt door een bestelbus. Het ongeluk gebeurde voor zijn eigen zaak, maar de chauffeur reed er hard vandoor.

Het politie-onderzoek liep spaak, waarop de gefrustreerde vader het heft zelf in handen nam. Hij loofde tweeduizend euro via Facebook uit voor informatie die naar de dader leidde. ''Wanneer je onrecht is aangedaan, wil je er alles aan doen om dit recht te zetten. En met geld kun je de duivel laten praten."

En dat laatste gebeurde ook. Iemand uit de omgeving van de dader kwam over de boeg met informatie. "Het kostte met tweeduizend euro, maar het leidde wel tot een rechtszaak. De informatie bleek te kloppen en de politie was er enorm mee geholpen." Van den Bergh wil verder niets kwijt over de tip zelf. "De verdachte is in hoger beroep gegaan en de zaak loopt nog. Ook wil ik de tipgever beschermen, die vertelde me alles in vertrouwen."

Politie: 'Er zitten haken en ogen aan gouden tips'

Helpen deze gouden tips de politie in hun onderzoeken? Volgens woordvoerder Willem van Hooijdonk staat de politie neutraal in het fenomeen. ''Het kan helpen om meer publiciteit aan de zaak te geven of zelfs om het op te lossen. Alhoewel ik betwijfel dat dat vaak gebeurt." Volgens de woordvoerder zitten er wel wat haken en ogen aan deze beloningen.

''Zo kan een getuige niet anoniem blijven. Ook moet er bij sociale media goed worden opgelet dat informatie niet openbaar wordt. Bij het aanmerken van een verkeerde verdachte kan het smaad zijn. Ik raad aan om sowieso eerst het politie-onderzoek af te wachten."

