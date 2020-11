De theaters zijn weer open, en dit doen de Brabantse zalen

Directeur Rob van Steen is blij dat er weer leven in het Tilburgse theater komt. vergroot

Cabaretiers, dansers en acteurs hebben geluk, ze mogen weer de bühne op. Tenminste, voor een zaal van maximaal dertig man. "Theaters Tilburg zet de zaal op een kier, omdat we vinden dat we een beetje licht aan het einde van de tunnel willen laten zien", aldus Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg. Toch zijn er ook Brabantse zalen die de deuren voorlopig dicht houden.

Er zijn grotere namen die hun hele tour afgeblazen hebben, maar er zijn ook acts die staan te popelen om weer op het podium te staan. "Theater biedt je wat. Inspiratie, verbeelding, je bent weg uit de dagelijkse sleur. Net nu willen we uit die sleur ontsnappen", legt Van Steen uit.

Zo wist het Tilburgse theater ook het Scapino Ballet te strikken. Waar het gerenommeerde Rotterdamse dansgezelschap normaal gesproken met gemak een grote zaal uitverkoopt, zijn de shows nu een stuk intiemer. "Het is een uniek gezelschap. Dat je dat met maar dertig mensen meemaakt, ik denk dat iedereen geniet." De shows zijn dan ook meteen al uitverkocht.

"We doen het om die mensen die willen en kunnen, bij elkaar te brengen."

Ook in het parktheater Eindhoven kunnen liefhebbers weer terecht. Daar speelde cabaretière Janneke de Bijl zaterdag als eerste voor een zaal van dertig man. De meeste voorstellingen hebben nu meerdere tijdslots. "De voorstelling Swan Lake heeft bijvoorbeeld zes tijdslots, gedurende drie dagen", laat het theater weten. Echt rendabel is het nu niet, geven ze toe. "We doen het om die mensen die willen en kunnen, bij elkaar te brengen. We willen mensen laten zien wat er wel nog kan."

In Breda staat vrijdag ook de eerste cabaretier weer op de planken. Het kleine aantal bezoekers geeft het theater nu de mogelijkheid ook lokale gezelschappen een podium te bieden. "The100Hands zijn dansmakers uit Breda en zij hebben een show uitgeprobeerd voor dertig man. Daarna was er nog een nabespreking voor feedback", vertelt programmeur Fabian Pikula.



Niet alle theaters pakken de oude programmering op. Theater de Parade in Den Bosch wordt verbouwd en heeft daarom zalen ingericht in de Brabanthallen. In de grootste zaal is daar op anderhalve meter plaats voor achthonderd man. "Die dertig vallen dan in het niet", vertelt hoofd programmering Bregtje Radstake. "We gaan daarom vanaf 16 januari weer open, de lunchconcerten en jeugdvoorstellingen in een kleinere zaal gaan wel door."

Ook Theater De Kring in Roosendaal blijft grotendeels dicht. "We hebben een bepaald idee wat een avond uit is onder onze normen en onze maatstaven", legt directeur Jan-Hein Sloesen uit. Het theater hoopt daarom vanaf half januari weer open te kunnen volgens de anderhalve meter situatie. "We hopen heel erg dat de horeca terug kan komen."

"Dat geeft meer sfeer, ook voor de kijker."

Toch is het niet volledig stil in De Kring. Een aantal nieuwe voorstellingen werden opgezet, die vanuit huis gevolgd kunnen worden met een 'V-ticket'. Bij die voorstellingen zit ook dertig man publiek. "Dat geeft meer sfeer, ook voor de kijker."

Ook Theaters Tilburg brengt het theater naar je huiskamer, maar dan wel heel letterlijk. Met de Actie Artiesten Thuisbezorgd wil het theater Tilburgers verrassen met een optreden in hun woonkamer van muzikanten, of een duo van het Scapino Ballet. "Het is fantastisch als je dat mee mag maken. Dat zijn lichtpuntjes in de donkerste maand van het jaar", aldus Van Steen.

