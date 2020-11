Johan Vlemmix wil met De Feestpartij weer meedoen aan de verkiezingen

Johan Vlemmix te gast bij het radioprogramma 'Lekker Weekend'. vergroot

Artiest en ondernemer Johan Vlemmix uit Eindhoven is bezig met een terugkeer in de politiek. Hij wil namelijk een nieuwe politieke partij oprichten. Met De Feestpartij wil hij meedoen aan de landelijke verkiezingen in maart.

Het idee om weer de politiek in te gaan, begon bij Vlemmix toen hij de naam van Partij van de Toekomst, waarmee hij in 2002 en 2003 meedeed aan de verkiezingen, moest opgeven. Voormalig 50PLUS-leider Henk Krol heeft voor de aankomende verkiezingen gevraagd de partijnaam op te heffen, omdat hij dit jaar meedoet met zijn Partij voor de Toekomst. De naamwissel zette Vlemmix aan het denken. "Ik wil nog niet stoppen, want ik kan nog heel veel voor de mensen betekenen", zegt hij.

Allergrootste volksfeest ooit

Hij wil met De Feestpartij, de bijnaam van zijn eerdere politieke ambitie De Partij van de Toekomst, opkomen voor de getroffen sectors in de coronacrisis, met name de horeca en de artiestenwereld. "Ik weet hoe ongelooflijk moeilijk het is om het hoofd nu boven water te houden. En we willen gewoon weer iets voor onze achterban betekenen. Mensen zijn depressief, artiesten en de horeca hebben het moeilijk. We willen mensen weer blij maken", zegt Vlemmix.

Dit wil hij onder meer doen met het 'allergrootste volksfeest ooit' als de coronacrisis voorbij is en de eerste zetel binnen is. "Dan huren we alle theaters, stadions en zalen af op kosten van de overheid. Alle artiesten krijgen betaald en iedereen moet ervan kunnen profiteren." Over de financiering van het megavolksfeest maakt Vlemmix zich geen zorgen. "Als KLM zoveel miljarden krijgt, kunnen wij dat ook." Verder vindt Vlemmix dat de overheid haast moet maken met de duizend euro bonus voor het zorgpersoneel. "Wat je hebt beloofd, moet je ook nakomen. Overheid regel het snel."

Zetel

Behalve het idee van het volksfeest, is er nog weinig meer bekend over De Feestpartij. Het programma en de kandidatenlijst staan nog niet vast, laat de ondernemer weten. "Enkele hele bekende dj’s, ik wil nog geen namen noemen, hebben zich aangesloten. En die gaan zich ook echt helemaal inzetten", aldus Vlemmix.

Vlemmix, die tijdens zijn eerdere politieke ambities geen zetels wist te bemachtigen, schat zijn kansen hoog in. "Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat we geen zetels halen", zegt hij. "Het worden er ook geen twintig, maar we hebben een stevige en actieve achterban."

