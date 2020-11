Nachtvissers bruut mishandeld met glazen fles, politie toont schokkende beelden van verwondingen

De gehechte wond van een van de slachtoffers (foto: Bureau Brabant). vergroot

De politie heeft maandag in Bureau Brabant schokkende foto’s laten zien van de ernstige verwondingen die nachtvissers in augustus zijn toegebracht. De slachtoffers waren twee vrienden uit Haaren. Ze werden ’s nachts overvallen en toegetakeld met een kapotte fles of een ander steekvoorwerp, terwijl ze in een tent aan het Wilhelminakanaal bij Hilvarenbeek lagen.

De politie spreekt van een extreem gewelddadige mishandeling, die nog erger had kunnen aflopen. In het opsporingsprogramma van Omroep Brabant tv vraagt ze getuigen en andere mensen die haar kunnen helpen zich te melden.

'Gewoon gezellig'

De vrienden hadden hun tent op 21 augustus ’s avonds opgezet, langs het kanaal vlakbij safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, in de buurt van het Victoriameer. Ze trekken er wel vaker op uit om samen te gaan nachtvissen. “Het is een hobby, je bent buiten. Het is gewoon gezellig en je hebt andere gesprekken dan in een kroeg”, vertellen ze in het tv-programma.

Niets vermoedend doken de inwoners van Haaren rond halfeen ’s nachts in hun slaapzak. Ze zouden pas wakker worden van het gepiep van de hengels of van vogels bij het ochtendkrieken. Tenminste, zo gaat het altijd. Behalve die nacht.

“Ik werd wakker van rumoer”, vertelt één van de hengelaars, een uur nadat ze in slaap waren gevallen. Tot zijn grote schrik constateerde hij dat zijn kameraad na een kort gevecht was gestoken. Zelf liep hij ook verwondingen op. De een werd in zijn borst geraakt, de ander in zijn schouder en rug. Die nacht voer er weliswaar een bootje over het Wilhelminakanaal en al vonden de twee vrienden dat gezien het tijdstip vreemd: ze stonden er niet bij stil dat in dat bootje mensen zaten met erg kwade bedoelingen.

De politie laat schokkende beelden zien van de verwondingen van de slachtoffers:

'Wonder dat geen vitale delen zijn geraakt'

In het bootje zaten twee mannen en twee vrouwen. Uit politieonderzoek is gebleken dat de mannen na het aanmeren de twee vissers hebben overrompeld, de vrouwen zijn voor zover bekend ‘slechts’ getuige geweest. De slachtoffers en de politie snappen er niets van dat ineens zoveel extreem geweld is gebruikt. De slachtoffers liepen diepe steekwonden op aan de borst, schouder en rug. Volgens de politie is het 'een wonder dat er geen vitale delen zijn geraakt'.

Eén van de slachtoffers zegt dat hij inderdaad van geluk mag spreken. Het meest vervelende van alles vindt hij ‘dat zo’n jonge gast nog steeds niet gepakt is’.

Over de aanleiding van het misdrijf is nog niets duidelijk. Van de daders ontbreekt eveneens elk spoor. Ze zijn na de steekpartij waarschijnlijk vanaf het Victoriameer naar Tilburg gevaren waarbij ze langs de wijken Jeruzalem en Armhoef zijn gekomen. Mogelijk hebben ze ook de Piushaven aangedaan. De politie zoekt nu contact met mensen die in de buurt wonen of die het bootje hebben gezien, omdat ze die nacht in deze omgeving waren.

Oproep aan vrouwen

Ook vraagt ze de twee vrouwen die getuige waren van het geweld, zich te melden. Hun leeftijd wordt geschat op twintig en ze hebben lang en halflang blond haar.

De mannelijke verdachten zijn ongeveer even oud als de vrouwen. Een van de mannen had een lichtblond opgeschoren kapsel en een spitse kin. Hij droeg een wit shirt. De andere verdachte was een gezette man met bruin haar. Hij droeg een korte zwarte broek. Beide mannen en beide vrouwen spraken Nederlands.

