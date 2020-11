‘Wonderbelegger’ Rob van den B. uit Gemert hoort zwaardere straf tegen zich eisen in hoger beroep

Het paleis van justitie in Den Bosch (foto: archief) vergroot

Bij het gerechtshof in Den Bosch is tegen ‘wonderbelegger’ Rob van den B. uit Gemert vier jaar cel geëist met aftrek van voorarrest. Van den B. wordt beschuldigd van grootschalige oplichting en verduistering, witwassen, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.

Door de rechtbank in Den Bosch was Van den B. in 2017 twee keer veroordeeld. Hij kreeg celstraffen van vier maanden en van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen deze straffen was de ‘wonderbelegger’ in beroep gegaan.

Rob van den B. beheerde als belegger geld van in totaal 45 klanten. Hij beloofde zijn klanten een rendement van 24 procent per jaar, maar hij belegde zonder vergunning. Vanaf 2009 haalde hij ongeveer negen miljoen euro op. Het vermoeden bestond dat hij enkele miljoenen van klanten privé heeft gebruikt.

Mooie praatjes

Van den B. verleidde zijn klanten met mooie praatjes, bleek uit eerdere zittingen. Zo deed hij zich voor als een van de oprichters van de BinckBank en zou hij in 2011 zijn uitgeroepen tot belegger van het jaar. Ook beloofde hij hoge rendementen. In het begin kregen zijn klanten inderdaad het in het vooruitzicht gestelde rendement, maar dat werd betaald met de inleg van andere beleggers.

Ook investeerde hij privé in een nachtclub en kocht hij onder meer een Ferrari. Van den B. werd in 2013 aangehouden. De inwoner van Gemert was in de periode 1997-2008 al verschillende keren veroordeeld voor oplichting.

