Dieven met grote dorst stelen 2500 blikjes frisdrank in Gilze

Goede handel. Wat zou anders de reden zijn geweest van een brutale diefstal van 2500 blikjes frisdrank? Of een grote dorst? In ieder geval werd de diefstal op 11 januari dit jaar gepleegd bij een bedrijf in Gilze.

De dieven staan op beeld, zo is te zien in Bureau Brabant. In het opsporingsprogramma wordt duidelijk gemaakt hoe één van de twee daders, een gezette man, vier dagen voor de diefstal voor het eerst op camera is vastgelegd. Hij komt dan aanrijden met een witte Mercedes Sprinter.

Bekijk hieronder beelden van de diefstal:

Diefstal snel gepleegd

Met een smoesje loopt hij naar binnen, waarschijnlijk om de boel te verkennen. Bij de daadwerkelijke diefstal is die gezette man er weer bij met zijn bus. Hij blijft dan in het voertuig zitten, terwijl zijn compagnon in enkele minuten de enorme partij blikjes in de bus laadt. Daarna rijden ze weg.

Ook de kompaan van de gezette man komt goed en herkenbaar in beeld. De politie is uiteraard op zoek naar deze niet bepaald frisse gasten.

