Coronanieuws: 682 nieuwe besmettingen in Brabant, 201 minder dan gisteren

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het RIVM meldt dinsdag 682 nieuwe besmettingen in Brabant, 201 minder dan gisteren.

Landelijk gezien zijn er dinsdag voor het eerst sinds 4 oktober in een etmaal minder dan 4000 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

OMT-advies: geen verdere versoepeling van coronamaatregelen in december.

Ook wil het OMT dat wordt bekeken of de kerstvakantie voor scholen moet worden verlengd.

14.30 - Minder dan 4000 coronagevallen afgelopen etmaal

Voor het eerst sinds 4 oktober zijn in een etmaal minder dan 4000 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er 3979 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maandag meldde het RIVM iets meer dan 5200 vastgestelde besmettingen.

In de afgelopen weken ligt het aantal besmettingen op dinsdagen doorgaans wat lager dan op de dagen erna. Dat kan ermee te maken hebben dat minder mensen zich in het weekend laten testen. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 90, tegen 54 op maandag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

14.24 - 682 nieuwe besmettingen in Brabant, 201 minder dan gisteren

Het aantal nieuwe gemelde besmettingen in Brabant is opnieuw gedaald. De afgelopen 24 uur werden er 682 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 201 minder dan maandag.

14.18 - Meer coronagevallen onder jongeren en kinderen

Het aantal coronagevallen onder jongeren en kinderen neemt toe. Vooral onder 13- tot 17-jarigen stijgt het aantal besmettingen, maar ook onder kinderen tot 12 jaar is een groei van het aantal besmettingen te zien. Onder volwassenen in elke groep daalt het aantal gevallen juist, zo blijkt uit statistieken van het RIVM.

Op elke 100.000 kinderen van 13 tot 17 jaar oud zijn vorige week zo'n 370 coronagevallen vastgesteld. De week ervoor lag dat op 288 per 100.000 en nog een week eerder op 286. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde dinsdag om te onderzoeken of de kerstvakantie een week verlengd kan worden, om de besmettingen onder jongeren terug te dringen.

14.10 - R-getal gestegen naar 1

Het reproductiegetal van 6 november is gestegen ten opzichte van een week eerder en is nu 1,02, zo meldt het RIVM. Het was 0,89. Het R-getal van 1,02 betekent dat 100 mensen met corona samen 102 andere mensen besmetten. Met een R-waarde van 1 blijft het aantal nieuwe besmettingen stabiel. Bij een R-waarde hoger dan 1 neemt het aantal besmettingen toe.

Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden volgens het RIVM betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaat het RIVM altijd uit van de R van 14 dagen geleden.

14.01 - Afname aantal coronabesmettingen stagneert

In de afgelopen week rapporteerden de verschillende GGD's 36.931 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM. Dat is ongeveer even veel als in de week daarvoor toen er 37.706 nieuwe meldingen werden gerapporteerd (-2%).

Het aantal mensen met corona dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen daalde wel licht, van 1.496 naar 1.291. Het aantal mensen dat is opgenomen op de intensive care daalde ook licht van 224, vorige week naar 193 deze week. De druk op de zorg vanwege corona blijft hoog, zo stelt het RIVM.



13.30 - Vakbonden verdeeld over advies verlengde kerstvakantie

Vakbond CNV Onderwijs is kritisch op het voorstel om de kerstvakantie voor scholieren te verlengen. Onderwijsvakbond AOb meent juist dat scholen het een goed idee vinden. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde dinsdag dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie onderzocht moet worden, omdat dit mogelijk bijdraagt aan het verder verlagen van de besmettingen.

"Scholen doen er alles aan om open te kunnen blijven", aldus een woordvoerster van CNV. "Ze willen zo min mogelijk onderwijstijd verloren laten gaan."

12.08 - Rotterdams Philharmonisch Orkest brengt muziek bij mensen thuis

Mensen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen binnenkort genieten van een online concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zo klinkt er straks bijvoorbeeld Tsjaikovski en Beethoven in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bij mensen die alleen en aan huis gekluisterd zijn.

Mantelzorgers van eenzame senioren en medewerkers van zorginstellingen kunnen de komende maanden uitvoeringen aanvragen van het zogenoemde project Hart in Hart. De concerten zijn via een stream te bekijken.

11.40 - 44 nieuwe opnames in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 44 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er vijftien meer dan een dag eerder. Er liggen nu 308 coronapatiënten in een Brabants ziekenhuis.

Veertig mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis en er is één coronapatiënt overleden. Vier coronapatiënten werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Op de Brabantse IC's liggen nu 76 patiënten. Dit blijkt allemaal uit de cijfers van het coronadashboard van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant.

11.15 - Advies OMT: 'Voorlopig geen versoepeling coronamaatregelen en mogelijk langer kerstvakantie'

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Ook vindt het OMT dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie voor alle scholieren onderzocht moet worden, omdat dit mogelijk bijdraagt aan het verder verlagen van de besmettingen.

Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat de coronacijfers er niet goed uitzien en dat daardoor meer vrijheid rond de feestdagen 'lastig' is.

11.00 - Ondernemers kunnen zich vanaf morgen melden voor extra coronasteun

Ondernemers kunnen zich vanaf woensdag melden voor extra steun om de coronacrisis te doorstaan. Het minister van Economische Zaken (EZ) maakte bekend dat de zogeheten TVL-regeling voor vaste lasten in het vierde kwartaal morgen vanaf 12.00 uur wordt opengesteld.

Het kabinet maakte eind oktober bekend dat het in totaal een half miljard euro extra uittrekt voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en de evenementenbranche.

10.20 - Weer minder vraag naar uitzendkrachten

De vraag naar uitzendkrachten blijft dalen. Dit vooral als gevolg van de coronacrisis. Uitzendkrachten draaiden in de periode van 5 oktober tot en met 1 november in totaal 7 procent minder uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven daalde met 2 procent, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU.

Daarmee is de neergang iets minder sterk dan in de vorige meetperiode toen het aantal gewerkte uren met 12 procent daalde. Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan daalt de inzet van uitzendkrachten stevig.

9.28 - Minister: mbo en hoger onderwijs getroffen door coronabeperkingen

Het mbo en het hoger onderwijs worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Studenten hebben het zwaar en de werkdruk voor medewerkers is hoog. Ook zijn er minder stages, leerbanen en praktijklessen.

De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door alle inzet tot nu toe nog op niveau, maar dat neemt de zorgen voor de toekomst niet weg. Dit schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar ervaart het merendeel van de studenten het thuisstuderen als lastig en geven ze aan last te hebben van stress en depressieve klachten.

8.40 - Mogelijk fans aanwezig bij WK darts

De finale van het WK darts vindt tijdens de komende editie op zondag 3 januari plaats. Normaal gesproken wordt de eindstrijd in Londen op nieuwjaarsdag gespeeld. Organisator PDC hoopt dat er, ondanks de coronacrisis, publiek aanwezig kan zijn in Alexandra Palace.

Maandag werd bekend dat vanaf 2 december in Engeland in sommige regio's tot wel 4000 toeschouwers worden toegelaten tot sportevenementen. Het WK gaat op 15 december van start. De Schot Peter Wright verdedigt zijn titel. Hij won op 1 januari 2020 de WK-finale van Michael van Gerwen.

8.37 - Onderzoek ProRail en TU/e naar gedrag reizigers in 1,5 metermaatschappij

Om de veiligheid op treinstations te vergroten en te voorkomen dat veel mensen tegelijk op één plek zijn, brengt ProRail in kaart hoe reizigers lopen. Dat gebeurt onder meer met sensoren die bewegingen van mensen anoniem meten.

De spoorbeheerder werkt samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan een onderzoek naar het gedrag van menigten.

8.05 - 'Minder vooroordelen rond werkloosheid door coronacrisis'

De vooroordelen rondom werkloosheid zijn door de coronacrisis afgenomen. Dat meldt netwerksite LinkedIn op basis van onderzoek onder ruim duizend Nederlanders die hun baan voor of na de uitbraak van het coronavirus verloren.

Bijna twee op de drie respondenten gaven aan dat het een ontslag minder schandelijk is wanneer dat het gevolg is van de coronacrisis. Ruim 70 procent van de ondervraagden vindt dat er wel een stigma verbonden is aan baanverlies wanneer corona geen rol speelt.

8.00 - 'Grote zorgen' bij burgemeester Alphen-Chaam over oplopend aantal coronabesmettingen

De stijging van het aantal coronabesmettingen in zijn gemeente baart burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam 'grote zorgen'. "Het gaat niet de goede kant op. Sterker nog, het ging de afgelopen week heel erg slecht", schrijft hij op de website van de gemeente.

Alphen-Chaam staat landelijk gezien in de top 5 van gemeenten met relatief het hoogste aantal nieuwe besmettingen. "We haalden zelfs het NOS-journaal", verzucht Minses. Hij doet daarom een oproep aan de inwoners van zijn gemeente om zich 'precies aan de sociale omgangsregels te houden'. "Samen moeten we het tij keren. Ik reken op u", aldus de burgemeester.

03.30 - Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

De corona-uitbraak in Nederland lijkt stabiel te blijven. In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel gevallen vastgesteld als in de zeven dagen ervoor. In de weken daarvoor was het weekcijfer juist flink gedaald. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 37.706 nieuwe gevallen. De daling van de tweede golf gaat veel langzamer dan bij de eerste golf, liet het RIVM toen weten.

02.21 - Engeland versoepelt quarantaineregels voor reizigers

Engeland introduceert vanaf 15 december nieuwe quarantaineregels voor reizigers uit het buitenland. Zij kunnen na vijf dagen quarantaine een coronatest ondergaan en hoeven niet langer in quarantaine te blijven als de uitslag van de test negatief is. Luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven in de reis- en toerismesector pleitten al maanden voor versoepeling van de quarantaineregels, die tot dusver 14 dagen zelfisolatie voorschreven. Veel mensen zagen om die reden af van een vakantie in het buitenland of een reis naar Engeland.

