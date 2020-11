Coronanieuws: het aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Tijdens de afgelopen week zijn ongeveer evenveel coronagevallen vastgesteld als in de zeven dagen ervoor.

Engeland introduceert vanaf 15 december nieuwe quarantaineregels voor reizigers uit het buitenland.

9.28 Minister: mbo en hoger onderwijs getroffen door coronabeperkingen

Het mbo en het hoger onderwijs worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Studenten hebben het zwaar en de werkdruk voor medewerkers is hoog. Ook zijn er minder stages, leerbanen en praktijklessen.

De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door alle inzet tot nu toe nog op niveau, maar dat neemt de zorgen voor de toekomst niet weg. Dit schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar ervaart het merendeel van de studenten het thuisstuderen als lastig en geven ze aan last te hebben van stress en depressieve klachten.

8.40 Mogelijk fans aanwezig bij WK darts

De finale van het WK darts vindt tijdens de komende editie op zondag 3 januari plaats. Normaal gesproken wordt de eindstrijd in Londen op nieuwjaarsdag gespeeld. Organisator PDC hoopt dat er, ondanks de coronacrisis, publiek aanwezig kan zijn in Alexandra Palace.

Maandag werd bekend dat vanaf 2 december in Engeland in sommige regio's tot wel 4000 toeschouwers worden toegelaten tot sportevenementen. Het WK gaat op 15 december van start. De Schot Peter Wright verdedigt zijn titel. Hij won op 1 januari 2020 de WK-finale van Michael van Gerwen.

8.37 - Onderzoek ProRail en TU/e naar gedrag reizigers in 1,5 metermaatschappij

Om de veiligheid op treinstations te vergroten en te voorkomen dat veel mensen tegelijk op één plek zijn, brengt ProRail in kaart hoe reizigers lopen. Dat gebeurt onder meer met sensoren die bewegingen van mensen anoniem meten.

De spoorbeheerder werkt samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan een onderzoek naar het gedrag van menigten.

8.05 - 'Minder vooroordelen rond werkloosheid door coronacrisis'

De vooroordelen rondom werkloosheid zijn door de coronacrisis afgenomen. Dat meldt netwerksite LinkedIn op basis van onderzoek onder ruim duizend Nederlanders die hun baan voor of na de uitbraak van het coronavirus verloren.

Bijna twee op de drie respondenten gaven aan dat het een ontslag minder schandelijk is wanneer dat het gevolg is van de coronacrisis. Ruim 70 procent van de ondervraagden vindt dat er wel een stigma verbonden is aan baanverlies wanneer corona geen rol speelt.

8.00 - 'Grote zorgen' bij burgemeester Alphen-Chaam over oplopend aantal coronabesmettingen

De stijging van het aantal coronabesmettingen in zijn gemeente baart burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam 'grote zorgen'. "Het gaat niet de goede kant op. Sterker nog, het ging de afgelopen week heel erg slecht", schrijft hij op de website van de gemeente.

Alphen-Chaam staat landelijk gezien in de top 5 van gemeenten met relatief het hoogste aantal nieuwe besmettingen. "We haalden zelfs het NOS-journaal", verzucht Minses. Hij doet daarom een oproep aan de inwoners van zijn gemeente om zich 'precies aan de sociale omgangsregels te houden'. "Samen moeten we het tij keren. Ik reken op u", aldus de burgemeester.

03.30 - Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

De corona-uitbraak in Nederland lijkt stabiel te blijven. In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel gevallen vastgesteld als in de zeven dagen ervoor. In de weken daarvoor was het weekcijfer juist flink gedaald. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 37.706 nieuwe gevallen. De daling van de tweede golf gaat veel langzamer dan bij de eerste golf, liet het RIVM toen weten.

02.21 - Engeland versoepelt quarantaineregels voor reizigers

Engeland introduceert vanaf 15 december nieuwe quarantaineregels voor reizigers uit het buitenland. Zij kunnen na vijf dagen quarantaine een coronatest ondergaan en hoeven niet langer in quarantaine te blijven als de uitslag van de test negatief is. Luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven in de reis- en toerismesector pleitten al maanden voor versoepeling van de quarantaineregels, die tot dusver 14 dagen zelfisolatie voorschreven. Veel mensen zagen om die reden af van een vakantie in het buitenland of een reis naar Engeland.

