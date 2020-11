Naderend verbod op vervoer moet Duits en Belgisch vuurwerk weren

Niet alleen het afsteken maar ook het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat maakte minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandagavond bekend na afloop van het Veiligheidsberaad. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat vuurwerk uit Duitsland en België ons land binnenkomt.

Eerder besloot het kabinet al om het afsteken van vuurwerk dit jaar te verbieden. Hierdoor zou de druk op de zorg rond de jaarwisseling niet toenemen. In Nederland wordt dan ook geen vuurwerk meer verkocht. Om te voorkomen dat men in Duitsland en België vuurwerk inslaat, komt er nu ook een vervoersverbod.

De nieuwe wet zal per 15 december ingaan. De politie mag dan, bij een vermoeden dat iemand illegaal vuurwerk in bezit heeft, in dozen, tassen en kofferbakken zoeken naar vuurwerk. Maar agenten mogen niet preventief fouilleren op de aanwezigheid van vuurwerk.