GGD's trekken aan de bel over misstanden bij commerciële coronatestaanbieders in Brabant

De Brabantse GGD’s hebben tien meldingen gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGJ) over misstanden bij commerciële coronatestaanbieders. In Brabant heeft dat vooralsnog niet geleid tot sancties. In totaal hebben GGD's in onze provincie zicht op 50 bedrijven die tests tegen betaling uitvoeren. Dit blijkt uit navraag door Omroep Brabant.

De meldingen variëren van het niet werken met medische handschoenen tot het gebruiken van coronatests, die niet door het RIVM zijn gevalideerd. Volgens GGD West-Brabant leverde één bedrijf gegevens over positief geteste personen onjuist of onvolledig aan. Bij een ander bedrijf constateerde GGD Brabant-Zuidoost dat er geen arts was die toezicht houdt.

In totaal meldde GGD-directeur Ellis Jeurissen negen zaken over vier commerciële testaanbieders in de regio Brabant-Zuidoost bij de inspectie. “Die pakt dit verder op”, stelt Jeurissen.

“Als we ernstige meldingen binnen krijgen, kunnen we er direct op af gaan.”

Volgens de IGJ is het niet zo dat controleurs direct in de auto stappen en op een melding afgaan. “Die wordt eerst beoordeeld op de ernst van de melding”, aldus een woordvoerder. “Soms is er rechtstreeks contact met het bedrijf. Stel: er komen meerdere meldingen binnen over één bedrijf, komt die hoog op de stapel om bezocht te worden. Als we ernstige meldingen krijgen, kunnen we er direct op af gaan.”

Coronatestlandschap is versnipperd

Het coronatestlandschap is sinds een aantal maanden behoorlijk versnipperd. In heel Nederland telt de IGJ tenminste 180 bedrijven die (snel)testen afnemen. De Brabantse GGD's telden in onze provincie gezamenlijk 50 bedrijfjes, verdeeld over:

21 in de regio van GGD Brabant-Zuidoost

15 in de regio van GGD West-Brabant

14 in de regio van GGD Hart voor Brabant

Hoeveel daarvan een bezoekje hebben gehad van de Inspectie, weet de woordvoerder niet. "Het zijn er in elk geval een heleboel. We krijgen genoeg meldingen, maar zien ook dat het bij veel bedrijven wel goed gaat." In Brabant heeft IGJ in elk geval nog geen sancties opgelegd. Dat gebeurde op 3 november wel bij een bedrijf dat in de Randstad actief is.

'Geen wachttijden meer bij GGD'

Commerciële aanbieders van met name sneltests schoten als paddenstoelen uit de grond. Bedrijven en scholen maakten hier tegen betaling gebruik van, zodat werknemers snel uitsluitsel hebben en niet soms onnodig in isolatie hoefden. Dit gebeurde vooral in september en oktober toen het enkele dagen duurde tussen het maken van een testafspraak bij de GGD en het krijgen van de uitslag. Inmiddels zijn die wachttijden verleden tijd, zegt een woordvoerder van GGD West-Brabant. "Iemand die 's ochtends belt, kan vaak in de middag al terecht."

“Geen waterbedeffect naar commerciële sneltesters."

De Inspectie waarschuwt op haar website bovendien voor het doen van corona(snel)tests bij commerciële teststraten. Klanten mogen er niet automatisch vanuit gaan dat deze testlocaties betrouwbaar zijn, staat er. De IGJ raadt aan tests uit te laten voeren door GGD's.

Omdat het aantal afgenomen coronatests recent sterk afnam, vroeg GGD Brabant-Zuidoost aan bedrijven hoeveel tests zij in één week afnamen. Dat waren er 600, tegenover meer dan 10.000 door de GGD. Daaruit concludeert Jeurissen dat de afname van tests bij de GGD niet het gevolg is van een waterbedeffect naar de commerciële.

GGD's laten weten dat ook zij binnenkort met sneltests werken, onder meer in de XL-teststraat die in Eindhoven wordt gebouwd.

