Agent schoot terecht op verwarde man, dood niet te voorkomen

In de buurt van dit huis in Halsteren overleed de verwarde man (foto: Linda Koppejan). vergroot

De agent die 23 mei op een verwarde man in Halsteren heeft geschoten, valt niets te verwijten. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekend gemaakt. Volgens het OM ging het om een uitzonderlijke situatie en was het wapengebruik gepast.

Toen de 27-jarige man, een arbeidsmigrant, werd beschoten, was hij zich al met een mes in zijn hals aan het steken. Al snel werd duidelijk dat hij hieraan ook is overleden en dat hij dus niet door een politiekogel om het leven kwam.

Agent en familie ingelicht

De rijksrecherche heeft wel nog onderzocht of de agent te ver was gegaan bij het gebruik van zijn dienstwapen. Dat was niet het geval. Zowel de betrokken agent als de familie van de man is op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.

Het incident gebeurde op 23 mei in een huis aan het Klaverblad in Halsteren. Huisgenoten van de man en de gealarmeerde politie zagen dat hij niet reageerde toen hem dringend werd verzocht om op te houden zichzelf te steken. Er waren hulpverleners opgeroepen, maar zij konden niet naar binnen, omdat het daar volgens de politie onveilig was.

Kijk hier hoe de politie in actie kwam, de tekst gaat na de video verder.

Wachten op privacy instellingen...

Ter plekke overleden

Terwijl ze buiten wachtten, bespoot de politie de man met pepperspray en gebruikte ze de wapenstok en een schild. Desondanks bleef de man zichzelf snijden. Nadat hij ook na waarschuwingsschoten niet op andere gedachten gebracht kon worden, vond een van de agenten het raadzaam de man in het been te schieten om hem te laten stoppen. Hiermee kon zijn leven echter niet gered worden: ondanks een reanimatiepoging overleed hij ter plekke.

De man overleed naar aanleiding van bloedverlies die was ontstaan door de wond in zijn hals.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.