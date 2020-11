Kroegen op Korte Heuvel houden garage sale: 'We halen de bezem eens flink door de zaak'

Een aantal spulletjes dat zaterdag in de verkoop gaat (foto: Jaap van Ham) vergroot

Wat doe je als je je kroeg noodgedwongen alweer tijden dicht houdt? Juist, dan ga je opruimen. Dat geldt in ieder geval voor een aantal cafés op de Korte Heuvel in Tilburg. Hun overtollige spullen verkopen ze aanstaande zaterdag tijdens een ‘garage sale’.

‘Helemaal volgens de regels, als het te druk wordt dan stoppen we direct’, wil Jaap van Ham van de kroegen Polly Maggoo en Bakker op de Korte Heuvel maar meteen even gezegd hebben. Maar hij verwacht dat de ‘uitverkoop’ rustig zal verlopen.

"Ik dacht eerst, ik gooi alles in de container, maar misschien vindt iemand het nog leuk"

Want zo’n lockdown is natuurlijk uitermate geschikt om de bezem eens flink door de zaak te halen. “Al die kroegen zijn opgeruimd. En ik had zoveel zooi. Ik dacht eerst, ik gooi het allemaal in de container, maar misschien is er nog wel iemand die het leuk vindt.” Want in de loop der jaren verzamelt een kroeg een boel spullen, zo blijkt. “Oude reclameborden bijvoorbeeld. Maar ook oude barkrukken, discoverlichting. Van die oude standaardjes waar je op kunt schrijven wat het menu van de maand is… ”

Deze lampen worden ook verkocht (foto: Jaap van Ham) vergroot

Voor een kroeg niet de moeite om te bewaren, maar voor mensen thuis misschien nog wel leuk, denkt Jaap. “Zeker nu al die mensen een thuiscafé beginnen”, lacht hij. “Dat is natuurlijk voor ons niet zo heel leuk, maar laten we het dan maar een beetje faciliteren”, zegt hij met een knipoog.

"Ik heb niet de illusie dat ik hier honderden euro's aan ga overhouden."

Maar het idee is vooral om een beetje positiviteit te vinden in deze lastige tijden voor de horeca. “Ik heb niet de illusie dat ik hier honderden euro’s aan ga overhouden. Maar het is een beetje positieve aandacht. Onze vaste medewerkers zitten alweer zo lang duimen te draaien. Zo hebben ze in ieder geval weer een beetje contact met elkaar. Iets om samen te doen.” En alles wat niet verkocht wordt, kan een week later alsnog de container in.

Voor wie nog een garde of poffertjespan zoekt: ook die gaan in de verkoop (foto: Jaap van Ham) vergroot

Niet alle kroegen op de Korte Heuvel doen mee aan de ‘garage sale’ zaterdag. “Dat bepaalt ieder voor zich. Iedere ondernemer zit anders in de wedstrijd”, zegt Jaap. “Sommigen zijn blij dat ze weer eens wat kunnen doen, anderen houden alles hermetisch gesloten.”

De kroegen die meedoen, verkopen zaterdag hun spullen op hun eigen terras, tussen twaalf en vijf uur in de middag. “Er mag maximaal vijf man op een terras, en het is allemaal in de open lucht. We zorgen ervoor dat er geen opstoppingen komen, dan voorzie ik geen problemen”.

