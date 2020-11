Opnieuw onrust in Roosendaal ondanks samenscholingsverbod, diverse aanhoudingen

Ondanks het door burgemeester Han Van Midden uitgevaardigde samenscholingsverbod was het ook dinsdagavond onrustig in de Roosendaalse wijk Langdonk. Er werden opnieuw brandjes gesticht en mortieren afgevuurd.

Ontoelaatbaar

"Hopelijk blijven de hulpverleners ongedeerd en komen ze allemaal weer veilig thuis bij hun gezinnen", reageert Maarten Brink, voorzitter van de politiebond ACP Zeeland-West-Brabant. "Mortierbommen afschieten is levensgevaarlijk. Als je die dingen richt op mensen is dat poging tot doodslag en dus crimineel gedrag. Ontoelaatbaar! Het is heel goed dat het bestuur in de persoon van de burgemeester daar samen met de politie fors tegen optreedt."