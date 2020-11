Groen licht voor nieuwe verbindingsweg tussen Oosterhout en Dongen

De nieuwe verbindingsweg N629 tussen Oosterhout en Dongen mag worden aangelegd. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De bezwaren van Milieuvereniging Oosterhout en omwonenden werden ongegrond verklaard. De nieuwe weg moet de verkeersproblemen op de huidige N629 oplossen en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost in Dongen verbeteren.

De weg was omstreden, omdat deze in twee natuurgebieden zou komen te liggen. Milieuclubs en omwonenden kwamen daar tegen in het geweer. Ook was er twijfel of de weg de verkeersproblemen zou oplossen.