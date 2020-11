Bas werd door een kind (14) beschoten met een luchtbuks: 'Het deed ontiegelijk veel pijn'

Het ging een professioneel ogende luchtbuks (foto: archief). vergroot

Een ritje op de fiets kreeg dinsdag een bizarre wending voor Bas van Hooff (46) uit Eindhoven. Vanuit het niets schoot een 14-jarige jongen op hem met een luchtbuks. Een dag en een paar hechtingen later, doet hij zijn verhaal: “Ongelofelijk dat een kind bij zo’n wapen kan.”

Na het boodschappen doen, fietste Bas naar huis. Het ging mis aan de Sem Dresdenstraat. “Ik voelde ineens een ontzettende klets tegen mijn kin. Het deed echt ontiegelijk veel pijn. Het bleef maar bloeden.” Bas keek om zich heen, maar zag niemand.

"Hij zei dat ik een kogel in mijn kin had zitten. Ik was flabbergasted!"

Pas toen hij thuis was, ging hij op verder onderzoek uit. Hij hoorde sirenes en ging bij een agent op straat verhaal halen. “Hij zei dat ik een kogel in mijn kin had zitten. Ik was flabbergasted!” De kogel was volgens Bas 7,5 millimeter groot. Het ambulancepersoneel keek hem ter plekke na.

Aldaar hoorde Bas het verhaal. Het bleek volgens de politie om een ongeluk te gaan. Een kind was aan het spelen met de luchtbuks. “Hij schoot vanuit zijn zolderraam. Hij mikte op het verkeersbord, waar ik net onderdoor fietste. Vette pech dat dit mij weer moet overkomen.” Volgens Bas is het pistool van de vader van de jongen, die niet thuis was. “Ik denk dat het kind stoer wilde doen tegenover een vriendje dat op bezoek was.”

"Dan wordt zo’n jongen voor het leven getekend. We zijn allemaal jong geweest."

Niet veel later bleek de jongen zelf ook lichtgewond aan zijn kin. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het slachtoffer vond het niet nodig om aangifte te doen. “Dan wordt zo’n jongen voor het leven getekend. We zijn allemaal jong geweest. Ik heb geluk gehad”, beseft Bas zich. “Als ik heviger gewond was geraakt, dan had ik er misschien anders over gedacht.”

De luchtbuks is overigens in beslag genomen. De politie doet onderzoek. De kaakchirurg heeft de kogel dinsdagavond laat verwijderd en de kin van Bas gehecht. “Het doet nog veel pijn. Het was een bizarre dag!”

