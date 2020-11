Horecaondernemers in Den Bosch balen van overijverige boa's bij de kleinste overtredingen

Op de bankjes bij Café Lalalaa mag niet gezeten worden (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het lijken kleine overtredingen van de regels: een vitrine die voor een deel op het terras staat en een bankje bij een koffie-to-go-tentje. Maar horecaondernemers in Den Bosch zijn er wel op aangesproken door boa's. Dat geeft wat irritatie. ''Die kleine dingetjes'', zegt Marcel van Zwam van café Lalalaa, ''even je auto vijf minuutjes langer voor de deur, of een deel van je terras kunnen gebruiken, laat dat even toe. Dan kunnen we allemaal een boterham verdienen.''

In Den Bosch is besloten dat alleen vanuit de panden iets mag worden verkocht. Het terras mag niet door de horecaondernemers worden gebruikt. Strikt genomen moet bijvoorbeeld de vitrine die bij Bar le Duc net een paar centimeter op het terras staat, dus naar achteren. Dat de vitrine nu handiger (lees: klantvriendelijker) staat, telt voor de gemeente niet. ''Pietluttig'', vindt Van Zwam.

Ook op Marcels café is commentaar. Hij heeft windschermen waar bankjes aan vastzitten. Die mogen eigenlijk niet want mensen mogen niet zittend wachten op hun bestelling. ''Ik denk dat of je nou zit, staat of ligt en je anderhalve meter afstand houdt, je net zo ziek wordt als op een andere plek.''

Marcel van Zwam heeft een trucje bedacht waardoor hij de bankjes kan laten staan :

Daarmee doelt de café-eigenaar op de 'zitplekken' in de stad. Op de stenen om de boom op de Pensmarkt, op de Markt bij het standbeeld van Jeroen Bosch, overal zitten mensen. Het is lastig voor horecaondernemers om te zien dat daar niet tegen wordt opgetreden.

Burgemeester kan niets doen

''Dat inwoners en bezoekers van de stad het beeld gebruiken als een veredeld terras geeft mij ook pijn'', legt burgemeester Jack Mikkers uit. Hij begrijpt de frustratie vanuit de horeca. ''Maar ik kan moeilijk de hele stad op slot doen.''

Een beetje meer medewerking en meedenken vanuit de gemeente, mag volgens PvdA-raadslid Jolanda van Gool wel. ''Dat je moet uitkijken voor de volksgezondheid, dat staat voorop. Alleen we hebben in Den Bosch, in mei al, met een motie gezegd: geef horeca de ruimte. En nu krijgen ze wel wat weinig ruimte. We hopen als PvdA dat het college mee wil denken en niet dat Handhaving met een liniaaltje de vitrine gaat meten.''

Creatieve oplossingen

De actie en creativiteit die de gemeente van de zomer liet zien met de Bossche Zomer, vraagt de PvdA nu weer. ''De vitrines, de uitstallingen, het creatieve wat de ondernemer zelf verzint, ga daar in mee. Probeer ondernemers positief te ondersteunen, ze perspectief te bieden.''

Dat lijkt de insteek van burgemeester Jack Mikkers ook wel degelijk te zijn. ''Ik zit helemaal niet te wachten op boetes'', legt hij uit. Hij wil eerlijk zijn tegen de ondernemers en met hen in gesprek blijven, en hen niet bekeuren. ''Ik heb maar één doelstelling: zo snel mogelijk die horeca open. En dat betekent dat we één ding moeten doen: die besmettingen naar beneden.''

