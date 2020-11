Geen onderzoek naar vermeend prostitutienetwerk dat Joyce zou hebben misbruikt

Het Openbaar Ministerie ziet af van een strafrechtelijk onderzoek naar een vermeend prostitutienetwerk waarvan de Eindhovense Jocy Kilwinger het slachtoffer zou zijn geweest. Dat laat justitie woensdag weten.

Volgens het Openbaar Ministerie Oost-Brabant zijn er geen 'concrete, objectief verifieerbare aanknopingspunten' voor het starten van een strafrechtelijk onderzoek. Dit besluit is door justitie in een uitgebreide brief aan haar toegelicht.