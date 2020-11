'Overheid mist gigantisch de boot in communicatie met jeugdige raddraaiers'

Neuropsycholoog Erik Matser. (foto: Omroep Brabant) vergroot

De overheid mist tijdens deze coronacrisis gigantisch de boot in de communicatie richting jongeren. Dat is de stellige mening van klinisch neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond. Om problemen zoals de vuurwerkterreur in Roosendaal in te dammen, moet de jeugd niet meer worden toegesproken door Rutte of De Jonge. ‘Dat zal een hele bekende sporter of dj moeten zijn die tegen de jeugd zegt dat het einde van de tunnel in zicht is.’

“We weten uit de wetenschap dat stress verschillende reacties heeft. In dit geval is het voor een bepaalde groep mensen een opbouw van stress als reactie op de pandemie. Er wordt je momenteel veel ontnomen en dat zorgt voor een stressniveau dat je niet bij jezelf opmerkt, maar dat wel enorm toeneemt. En dan hoeft er maar íéts te gebeuren, bijvoorbeeld nu het verbod op vuurwerk, waardoor de boel klapt en die mensen in één keer agressie laten zien.”

"Een grote groep jongeren mist dat gevoel van basisveiligheid en kan zeer onvoorspelbaar gedrag laten zien."

Volgens Matser heeft dit te maken met, zoals hij het noemt, het basisgevoel van veiligheid. “Een bepaalde groep jongeren ervaart minder veiligheid, omdat ze vanwege de coronamaatregelen niet kunnen doen wat ze willen doen. Wat we nu in de samenleving zien, is dat een grote groep jongeren dat gevoel van basisveiligheid énorm aan het missen is en dus zeer onvoorspelbaar gedrag kan laten zien.”

Matser meent dat de samenstelling van het Outbreak Management Team (OMT) snel veranderd moet worden. “Daarin moeten niet alleen virologen zitten, maar ook mensen die weten hoe dit soort stressresponsen gekanaliseerd kan worden én hoe je met jongeren moet communiceren.”

Want, zo vervolgt de neuropsycholoog, het virus zelf is niet het hele plaatje. “We hebben óók een psychologisch probleem en dat speelt niet bij de 40-plussers, maar bij de jong-volwassenen. En daar missen wij enorm de boot in hoe we daarmee communiceren en voorkomen dat daar explosies van agressie plaatsvinden.”

"Een bekende sporter of dj die tegen de jeugd zegt dat het einde van de tunnel in zicht is."

“Ik denk dat we de probleem echt wel voor oud en nieuw kunnen oplossen, maar zet dan als regering nou eens iemand anders neer dan meneer Rutte of De Jonge. Dat zal een hele bekende sporter of dj moeten zijn die tegen de jeugd zegt dat het einde van de tunnel in zicht is.”

“Voor de jongeren zal het binnen niet al te lange tijd een verhaal worden dat je moet kunnen bewijzen dat je gevaccineerd bent. Die vaccinatie geeft je vrijheden en dat is precies de oplossing”, zo beklemtoont Matser. “Dan je meteen van alle rommel en agressie af.”

