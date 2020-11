Man randt twee meisjes (18 en 13) aan in Casteren en Hulsel: 4 jaar cel en tbs geëist

De aanrandingen gebeurde in beide gevallen in de buurt van zo'n huisje (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het Openbaar Ministerie wil dat Thomas van W. (36) uit Diessen vier jaar cel en tbs met voorwaarden krijgt, voor een poging om twee meisjes van 18 en 13 te verkrachten in Casteren en Hulsel. Dat gebeurde afgelopen voorjaar. Van W. meldde zich toentertijd zelf bij de politie en heeft bekend.

“Ik was dronken en had cannabis gerookt. Ik was kwaad op vrouwen en wilde borsten betasten”, zegt hij donderdagmiddag in de rechtbank van Den Bosch. Op de publieke tribune zit familie van de twee slachtoffers, familie van de verdachte en een van de slachtoffers, het slachtoffer dat 18 was toen het gebeurde.

De verdachte draagt een grijze trui met capuchon en lijkt op het signalement dat de politie in het voorjaar verspreidde: een kale wat forsere man. Hij begint z’n verhaal met een schuldbetuiging. “Ik heb er heel veel aan gedacht, de last die ik hen gegeven heb, vind ik heel erg”, zegt hij snikkend.

Met de twee slachtoffers gaat het niet goed. Ze hebben allebei angstklachten, zijn boos, hebben moeite met slapen en ze durven dingen bijna niet alleen te doen. Dat blijkt uit de slachtofferverklaringen die de advocaat en de geëmotioneerde moeder van het jongste meisje voorlezen. “Niets is meer hetzelfde”, is de strekking van de verhalen van beide meiden.

Boos op vrouwen

Van W. vertelt in de rechtbank uitvoerig wat er op 25 maart gebeurde in Casteren. Hij was dronken en had wiet gerookt. “Ik was boos over wat er allemaal was gebeurd in het verleden. Dat begon al met pesterijen op het speciaal onderwijs.”

Maar Van W. was vooral boos op vrouwen. Een vrouw zou hem recent nog hebben afgewezen. Tijdens de zitting blijkt de 36-jarige Van W. nooit een relatie te hebben gehad.

Vol woede stapte hij in de auto op zoek naar een vrouw, die hij volgens eigen zeggen 'gruwelijk wilde laten schrikken'. “Ik wilde geen seks, maar wilde borsten aanraken. Dat vind ik het mooiste van een vrouw.”

Het 18-jarige slachtoffer was aan het hardlopen toen Van W. op haar afkwam en haar vastgreep. Ze vluchtte een weiland in, struikelde daar en viel op haar buik. Van W. ging op haar zitten en betastte haar. Het meisje kon wegkomen nadat ze in zijn duim beet.

Ducttape en tyraps

Op 15 mei ging het in Hulsel mis, toen Van W. op pad ging om een vrouw te betasten. In zijn auto lagen ducttape en tiewraps. Een 13-jarige meisje was op dat moment op haar skeelers onderweg naar huis. In haar hand had ze een doosje verse aardbeien dat ze net gekocht had.

Van W. greep haar vast en trok haar de bosjes in. Met de ducttape probeerde hij haar gegil te smoren, de tiewraps moesten haar handen op de rug houden: "Zo kon ik beter bij haar borsten.” Toen Van W. een hond dacht te horen ging hij ervandoor.

Van W. blijft volhouden dat het volgens hij niet seksueel gedreven was, maar dat hij vooral boos was en borsten wilden betasten. “Ik wil geen vrouw zwanger maken met wie ik niks heb. Zo ben ik niet.” De rechter legt hem voor dat hij op internet zocht naar opvallende zoektermen als ‘young skate girl rape’. Volgens van W. was dit enkel ter inspiratie hoe je iemand het beste vast kunt binden. “Ik heb de video’s niet afgekeken.”

verminderd toerekeningsvatbaar

Van W. snottert als het gaat over zijn persoonlijkheid. Uit onderzoeken blijft namelijk dat hij licht verstandelijk beperkt is, autisme heeft, een sociale angststoornis heeft met paniekaanvallen, en dat hij problemen heeft met alcohol en wiet. Volgens deskundigen is Van W. verminderd toerekeningsvatbaar.

Dit alles, de recente afwijzing, veranderingen op het werk en corona, zouden er toe hebben geleid dat Van W. zo boos was en hij de meisjes heeft belaagd.

Het Openbaar Ministerie eist daarom een gevangenisstraf van 4 jaar en tbs met voorwaarden voor een poging tot verkrachting van de twee meisjes. De Rechtbank doet over twee weken uitspraak.

