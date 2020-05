Man (35) aangehouden voor aanranden jonge meiden in Hulsel en Casteren, meldt zichzelf bij politie

Een 35-jarige man uit Diessen is aangehouden op verdenking van het aanranden van twee jonge meiden in Hulsel en Casteren. Dat maakte de politie donderdagmiddag bekend.

De man wordt ook verdacht van twee pogingen tot aanranding in Reusel en Bladel. Volgens de politie heeft de vele aandacht voor deze zaak vruchten afgeworpen.

De verdachte meldde zichzelf donderdagochtend op het politiebureau in Eersel. Hij is meteen aangehouden en wordt verhoord.

Huis doorzocht

De auto waarin de verdachte was gezien is gevonden en in beslag genomen voor verder onderzoek. Daarnaast zal donderdag het huis van de verdachte doorzocht worden.