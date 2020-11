Nog 152 nachtjes tot Koningsdag: Johan Vlemmix gaat iets leuks bedenken

Johan Vlemmix kan zijn geluk niet op, Koningsdag 2021 is in Eindhoven vergroot

De vlag hangt uit bij Soestdijk II, het stulpje van Johan Vlemmix in Eindhoven. Koningsdag 2021 komt naar Eindhoven en de Oranjefan kan niet wachten tot het zover is. “Ik had geen mooier nieuws kunnen krijgen!”

Johan Vlemmix is al vrij enthousiast van nature, maar het nieuws dat de Koninklijke Familie volgend jaar Koningsdag in Eindhoven komt vieren, geeft hem nóg een extra boost. “Het is geweldig!” jubelt Vlemmix. “Ze zijn al een keer hier voorbijgereden, met de koninklijke bus. Het zou helemaal mooi zijn als ze nu ook een keer stoppen!”

Of een bezoekje aan Soestdijk II ook in de plannen zit, valt te betwijfelen. Maar Eindhoven heeft ook meer dan genoeg ander moois om te laten zien, vindt Vlemmix. “Er is zoveel te zien, Eindhoven is de lichtstad, de designstad. Ik denk dat de stad zich ook echt gaat laten zien op alle fronten. Er is een overvloed aan mooie dingen te zien in Eindhoven.”

En wat er ook op het programma staat: Vlemmix is vastbesloten van de partij te zijn. “Een glimp opvangen lukt altijd wel. Het mooie nieuws is dat ze komen! Hoe, dat zien we nog wel. Dan gaan we nog wat leuks bedenken. Natuurlijk wordt heel ons paleis Soestdijk opgeknapt. Dat ik het mee ga maken, dat is zeker!”

Dus het grote aftellen is begonnen voor Johan Vlemmix. Koningsdag 2021 is nog 152 nachtjes slapen.

