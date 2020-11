Herinneringen aan Maradona in Mierlo: ‘Het is en blijft een heel speciaal baasje’

Mierlo heeft veel herinneringen aan het verblijf van Diego Maradona drie jaar geleden. De voetballegende verbleef in het dorp voor een trainingskamp met zijn voetbalteam. Die drie weken blijven een hoogtepunt uit de geschiedenis van Mierlo.

Jos Lenssen heeft een grote voetbalverzameling in het HUP-hotel in Mierlo. Je kunt het zo gek niet bedenken en de verzamelaar heeft het: “Gedurende de tijd krijg je steeds meer voetbalspullen: van schoenen tot aan tenues van vele clubs uit binnen- en buitenland.”

Lenssen herinnert zich het bezoek van Maradona nog als de dag van gisteren: “Het was na een paar dagen al zo druk met fans dat dranghekken nodig waren. Alles wat hij deed in het dorp was interessant. Het is en blijft een speciaal baasje.”