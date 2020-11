Tot twee jaar cel voor gewelddadige overval in Valkenswaard, 15-jarig 'brein' krijgt enkelband

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

De 15-jarige jongen die het brein was achter een woningoverval in Valkenswaard vorig jaar hoeft niet de cel in, maar moet wel maximaal zes maanden een enkelband om. Ook moet hij zich laten behandelen bij een jeugdinstelling. Als hij daar geen gehoor aan geeft of weer een fout begaat, kan hem jeugd-tbs worden opgelegd, oordeelde de rechtbank in Den Bosch vrijdag. De 23-jarige dader heeft een celstraf van twee jaar gekregen en een jongen van 19 16 maanden jeugddetentie.

Karin Kamp & Paul Ruiter Geschreven door

Samen met de twee andere jongeren (19 en 23 jaar oud) overviel de 15-jarige jongen het huis aan de Maastrichterweg. Daarbij werd zoveel geweld gebruikt dat het slachtoffer het maar net overleefde.



De drie drongen begin mei het huis binnen via het washok. De bewoner werd wakker door glasgerinkel en toen hij ging kijken, stond hij oog in oog met de gemaskerde overvallers. Hij werd geschopt, geslagen en met een mes gestoken, met een slagaderlijke bloeding tot gevolg.

De buurman hoorde het tumult en kwam kijken, waarna het drietal er vandoor ging.

Maskers en mes gevonden

Kort na de overval werden twee jongens uit Helmond en Valkenswaard in de kraag gegrepen. Uit een rugzak kwamen twee maskers tevoorschijn. In de broekzak van een van hen werd een mes gevonden.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vond bloed en spierweefsel van het slachtoffer op het mes. In de buurt van de woning werd op een handschoen het dna van de 14-jarige jongen gevonden. Enkele dagen later werd ook hij aangehouden.

Op zoek naar drugs

Meerdere getuigen hadden de drie jongens in de omgeving van het huis gezien. Volgens justitie was het drietal uit op drugs die mogelijk in het huis aanwezig waren. In de telefoons van de overvallers werden onderlinge berichten gevonden. Daarin werd onder meer de rolverdeling bij de overval besproken.

De rechtbank neemt het de drie zeer kwalijk dat zij vooraf afspraken het slachtoffer buiten westen te slaan en hem zwaargewond achterlieten. De zware verwondingen die hij opliep, kunnen aan alle verdachten worden toegerekend, oordeelt de rechtbank, omdat zij met z'n drieën in gevecht raakten met de man.

Lagere straffen

Justitie wilde dat de twee oudste verdachten 4,5 en vijf jaar de cel in gingen. De rechtbank heeft echter lagere straffen opgelegd, mede doordat beide jongeren psychische stoornissen hebben.

De 23-jarige verdachte heeft een celstraf van drie jaar gekregen, waarvan één voorwaardelijk. De jongen van 19 is veroordeeld tot twintig maanden jeugddetentie, waarvan vier voorwaardelijk. Beide mannen moeten zich ook laten behandelen.

