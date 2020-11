Meldpunt vuurwerkoverlast: hoeveel wordt er geknald in jouw gemeente?

Het was maandagavond goed raak met vuurwerk in Roosendaal (foto: Noël van Hooft). vergroot

Bij het Meldpunt vuurwerkoverlast van Omroep Brabant zijn inmiddels meer dan 700 meldingen binnengekomen. Uit die berichten van lezers komt een duidelijk beeld van het aantal overlastmeldingen per plek in de provincie naar voren. Hoe is de situatie in jouw wijk, en in jouw gemeente?

Bij het meldpunt wordt vooral geklaagd over geluidsoverlast (615 keer), in 52 gevallen zijn er ook spullen vernield. In drie gevallen is er zelfs iemand gewond geraakt door vuurwerk.

Handhaving

Uit de meldingen blijkt verder dat er weinig vertrouwen is in de handhaving. 'Melden bij de politie heeft toch geen zin', is een vaak gehoorde klacht. Dat wordt dan ook niet vaak gedaan:

Nuenen knalt het vaakst

Als je kijkt naar de cijfers per gemeente, dan valt op dat er in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten relatief gezien het vaakst melding van overlast wordt gedaan. Daarna volgen Boxtel en Geertruidenberg:

Hoe is het in de wijken?

We hebben de cijfers ook uitgesplitst per postcodegebied. De meeste meldingen worden gedaan in bepaalde wijken van de grote steden. Hier wonen natuurlijk ook meer mensen dan buiten de steden.

